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FİKRİYAT YAZARLARI

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İslamköylü çoban Sülü…

FİKRİYAT TV

AKADEMİK HABERLER

YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

  • Şubat 03, 2021
YKS başvuruları 'e-Devlet' üzerinden yapılabilecek

YKS başvuruları 'e-Devlet' üzerinden yapılabilecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

  • Şubat 02, 2021

İSLAM DÜNYASI

GALERİ

TARİH

Coğrafya ve astronomi çalışmalarıyla bir Osmanlı denizcisi: Seydi Ali Reis

Coğrafya ve astronomi çalışmalarıyla bir Osmanlı denizcisi: Seydi Ali Reis

Tarihe adını yazdıran bir Osmanlı denizcisi olan Seydi Ali Reis, Kanuni döneminde yaşadı. Pek çok deniz savaşına katılan Seydi Ali, Mısır kaptanlığına getirildi; görev için çıktığı Osmanlı topraklarına ancak 3 yıl 7 ay sonunda dönebildi. Hem başından geçen tüm olayları, bulunduğu coğrafyaları ve ziyaret ettiği yerleri kaleme aldı hem de denizcilik, astronomi ve coğrafya alanında kılavuz niteliğinde eserler yazdı. Osmanlı medreselerinde en çok okutulan astronomi eserini hocasının tavsiyesi üzerine Türkçeye çeviren Seydi Ali, kendi eserlerini de Türkçe kaleme almıştı.

  • Şubat 01, 2021
Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi ⚔

Osmanlı'nın kuruluş devrinde esirlikten akıncılığa: Mihalgazi ⚔

Osmanlı Devleti'ne dair bilinen en eski eserin, Orhan Gazi'ye ait miğfer olduğu düşünülüyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir çalışmada Osmanlı'nın en eski eserinin Mihalgazi'ye ait kılıç olduğu anlaşıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmeye başlanan 700 yıllık kılıcın sahibi, kuruluş devrinde yaşayan ve kahramanlığıyla tarihe adını yazdıran Köse Mihal'di. Osmanlı'ya karşı savaşırken esir düşen Mihalgazi, Osman Bey tarafından yiğitliği nedeniyle affedilmiş, Müslüman olarak bütün savaşlara iştirak etmişti. Onun soyundan gelenler, akıncılık faaliyetlerini devam ettirmişlerdi…

  • Ocak 31, 2021

GÜNDEM

FİKRİYAT ÖZEL

EDEBİYAT

Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgi

Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgi

Paulo Coelho tarafından kaleme alınan ve dünyada en çok okunan kitaplardan biri olan Simyacı'nın, Mesnevi'deki bir kıssadan yola çıkılarak kaleme alındığını biliyor muydunuz? Ya da bir uçak pilotu olan Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı Küçük Prens'te, Exupery'nin uçağının Sahra Çölü'ne düşmesine dair gerçek kesitlerin yer aldığını? Veya 007 kod adlı James Bond karakteriyle dünyaca ünlü bir fenomen haline gelen yazar Ian Fleming'in, 6-7 Eylül Olayları sırasında, Beyoğlu'nda olduğunu ve bu olaylarla ilgisinin bulunduğunu? Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgiyi derledik.

  • Nisan 09, 2020

LİSTELER

SİNEMA

BİLİM-TEKNOLOJİ

Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları

Sosyal medya ile geçen süreyi kısıtlamanızı sağlayacak ipuçları

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile sosyal medya platformlarının da yaşamımızda kapladıkları yer, her geçen gün artıyor. Bugün dünya nüfusunun yüzde 53'ünden fazlası sosyal medya kullanıyor. Türkiye, günlük ortalama 7 saat 54 dakika ile internet; 2 saat 57 dakika ile sosyal medya kullanımı konusunda dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor. Peki, sosyal medya bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Sosyal medyada geçen süreyi nasıl kısıtlayabiliriz?

  • Şubat 03, 2021
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