YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Sağlık Bakanlığının üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin tedbir maksatlı yönlendirmelerinin, öğrenciler ve akademisyenlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.
Tarihe adını yazdıran bir Osmanlı denizcisi olan Seydi Ali Reis, Kanuni döneminde yaşadı. Pek çok deniz savaşına katılan Seydi Ali, Mısır kaptanlığına getirildi; görev için çıktığı Osmanlı topraklarına ancak 3 yıl 7 ay sonunda dönebildi. Hem başından geçen tüm olayları, bulunduğu coğrafyaları ve ziyaret ettiği yerleri kaleme aldı hem de denizcilik, astronomi ve coğrafya alanında kılavuz niteliğinde eserler yazdı. Osmanlı medreselerinde en çok okutulan astronomi eserini hocasının tavsiyesi üzerine Türkçeye çeviren Seydi Ali, kendi eserlerini de Türkçe kaleme almıştı.
Osmanlı Devleti'ne dair bilinen en eski eserin, Orhan Gazi'ye ait miğfer olduğu düşünülüyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir çalışmada Osmanlı'nın en eski eserinin Mihalgazi'ye ait kılıç olduğu anlaşıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilenmeye başlanan 700 yıllık kılıcın sahibi, kuruluş devrinde yaşayan ve kahramanlığıyla tarihe adını yazdıran Köse Mihal'di. Osmanlı'ya karşı savaşırken esir düşen Mihalgazi, Osman Bey tarafından yiğitliği nedeniyle affedilmiş, Müslüman olarak bütün savaşlara iştirak etmişti. Onun soyundan gelenler, akıncılık faaliyetlerini devam ettirmişlerdi…
Paulo Coelho tarafından kaleme alınan ve dünyada en çok okunan kitaplardan biri olan Simyacı'nın, Mesnevi'deki bir kıssadan yola çıkılarak kaleme alındığını biliyor muydunuz? Ya da bir uçak pilotu olan Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı Küçük Prens'te, Exupery'nin uçağının Sahra Çölü'ne düşmesine dair gerçek kesitlerin yer aldığını? Veya 007 kod adlı James Bond karakteriyle dünyaca ünlü bir fenomen haline gelen yazar Ian Fleming'in, 6-7 Eylül Olayları sırasında, Beyoğlu'nda olduğunu ve bu olaylarla ilgisinin bulunduğunu? Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgiyi derledik.
İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile sosyal medya platformlarının da yaşamımızda kapladıkları yer, her geçen gün artıyor. Bugün dünya nüfusunun yüzde 53'ünden fazlası sosyal medya kullanıyor. Türkiye, günlük ortalama 7 saat 54 dakika ile internet; 2 saat 57 dakika ile sosyal medya kullanımı konusunda dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor. Peki, sosyal medya bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Sosyal medyada geçen süreyi nasıl kısıtlayabiliriz?