Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam Tıp Dersleri 2 - Nebevi Tıp

Ülkemizin önemli simalarından ve Fikriyat.com'un kıymetli yazarlarından olan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam Tıp Tarihi Dersleri'nin 2. bölümünün başlığı: Nebevi Tıp. Bir başlangıç eğitimi olan "İslam Tıp Dersleri" ile okuyucularımıza İslam tıbbının nasıl ortaya çıktığı, bu alandaki eserler ve şahsiyetlerin aktarılması hedefleniyor. Serinin ikinci videosunda Allah Resulü (SAV) dönemindeki tıp hareketleri inceleniyor.

◾ Resulullah (SAV) döneminde tıbbı faaliyetler dünyanın geri kalanının fersah fersah ilerisindeydi. Öyle ki tıp tarihinde ilk defa sterilize bez, sargı bezi olarak Hz. Peygamber (SAV) zamanında, Hayber fethi sırasında kullanılmıştı.

◾ Hayber fethi yaklaşık bir ay sürmüştü ve süreçte yaralılar mevcuttu. Yaralıların yaralarını sarmak için ashabtan Ümmü Sinan (RANHA) isimli bir tabibe bezleri 100 derece kaynar sıcak suda yıkamıştı.

◾ Yıkadıktan sonra çok dikkatli bir şekilde bunları güneş ışınları önünde kurutmuş ve böylece sterilize etmişti. Bu yöntem ile güneş ışınlarında da kurutulması bunları tamamen mikroptan arındırılmış bir duruma getirmişti. Dolayısıyla ilk defa dünya tarihinde sterilize edilmiş sargı bezlerinin kullanıldığını Hz. Peygamber (SAV) döneminde görüldü.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşenur AKYOL

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.