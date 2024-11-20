İsrail'in kanlı elmas ticareti

◾ İsrail, elmas madenlerine sahip olmamasına rağmen Afrika ve Rusya'dan tedarik ettiği ham elmasları işleyerek her yıl yaklaşık 9-13 milyar dolar gelir elde ediyor.

◾ İnsan hakları örgütleri İsrail'i, "kanlı elmas" ticareti yoluyla hem çatışma bölgelerindeki silahlı grupları hem de kendi askeri harcamalarını finanse etmekle suçluyor.