Gazze olaylarının tarihi arka planı

▪ Yayınlanan belgenin adı "Basel Programı" idi ve şu ilan ediliyordu: Filistin'de bir Yahudi vatanının kurulması ve Dünya Siyonizm Teşkilatı'nın bu amaca ulaşmak için faaliyete geçirilmesi. Yıl 1897 idi.

▪ Filistin işgalinin temel taşı o gün, o kongrede koyulmuştu. Açıklanan belgeyle ilan edilen şey göç hareketleriyle birlikte yahudi yerleşimcileri güya masum gösterecekti.