Gazze'de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

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◼ 7 Ekim 2023 tarihi, siyonist israil rejiminin Gazze Şeridi'nde on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal, abluka ve tecrit politikasını açık bir soykırıma dönüştürdüğü dönüm noktası olmuştur. İşgal ordusunun Filistin halkına karşı başlattığı bu topyekün imha; çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin sivilleri hedef alan hava ve kara bombardımanlarıyla binlerce masum insanın katledilmesine, hastanelerden okullara kadar tüm sivil altyapının yerle bir edilmesine ve milyonlarca Filistinlinin kendi topraklarında insani yardımlardan mahrum bırakılarak tehcir edilmesine yol açmıştır.

◼ Uluslararası toplumun ve küresel aktörlerin sessizliği ya da dolaylı desteği gölgesinde yürütülen bu insanlık dışı saldırılar; Filistin varlığını, kimliğini ve yaşama hakkını coğrafyadan silmeyi amaçlayan, uluslararası hukukun tüm ilkelerini ayaklar altına alan sistemli bir soykırım ve etnik temizlik harekatıdır.

Filistin Dosyası