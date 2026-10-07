Gazze'de 3 Yıl: Direniş, Yıkım ve Umut
7 Ekim 2023'te başlayan soykırımın üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yıl boyunca Gazze'de on binlerce insan şehit edildi, milyonlarca insan yerinden edildi; evler, hastaneler ve okullar yıkıldı. Ancak Gazze'nin hikâyesi yalnızca rakamlardan ibaret değil. Her ölümün ardında bir aile, her yıkılan evin ardında bir hayat, her kaybedilen çocuğun ardında yarım kalan bir gelecek var. Bugün Gazze'ye, üç yılın ardından geride kalan yıkıma ve bütün bu acılara rağmen devam eden yaşam mücadelesine bakıyoruz.
🔻Bugün 7 Ekim. Gazze soykırımının üzerinden üç yıl geçti. Üç yıl önce başlayan katliam, Gazze'yi yalnızca bir savaş alanına değil, dünyanın gözleri önünde devasa bir yıkım alanına dönüştürdü. Üç yıl boyunca insanlar şehit edildi, evler bombalandı, aileler parçalandı ve defalarca yerinden edildi. Bugün geriye baktığımızda karşımızda yalnızca rakamlardan ibaret olmayan, bir halkın hayatını kökünden değiştiren asırlar boyunca unutulmayacak bir felaket var.
🔻Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 912'ye, yaralananların sayısının ise 115 bin 981'e yükseldiğini açıkladı.
🔻 UNICEF'in 30 Haziran 2026 itibarıyla verdiği rakama göre Gazze'de en az 21.700 çocuk öldürüldü. Yaklaşık 45 bin çocuk yaralandı ve 11 binden fazlası hayatlarını değiştirecek ağır yaralanmalarla yaşamaya devam ediyor.
🔻 Kimi okuluna giderken şehit edildi... Kimi ailesinin yanında uyurken... Kimi enkazın altında... Kimi hastaneye ulaşamadan...
🔻 Kimi ise hayatta kaldı ama bedeninin bir parçasını, annesini, babasını veya kardeşini kaybetti.
🔻 Gazze'de savaş yalnızca insanları öldürmedi; çocukların geleceğini de parçaladı.
🔻 Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından Nisan 2026'da yayımlanan ortak değerlendirmeye göre Gazze'de 371.888 konut birimi yıkıldı veya hasar gördü. Gazze nüfusunun yüzde 60'ından fazlası evini kaybetti. Yaklaşık 1,9 milyon insan yerinden edildi. Üstelik birçok insan yalnızca bir kez değil, defalarca yerinden edildi.
🔻 Bir evden diğerine…Bir mahalleden diğerine…Bir çadırdan başka bir çadıra…Sonunda insanların sığınabileceği güvenli bir yer neredeyse kalmadı.
🔻 Gazze'nin fiziksel altyapısında oluşan hasarın yaklaşık 35,2 milyar dolar olduğu hesaplandı. Ekonomik ve sosyal kayıplar ise 22,7 milyar dolara ulaştı. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için gereken toplam kaynağın 71,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
🔻 Fakat bu yalnızca binaları yeniden yapmak için gereken para değil. Evleri yeniden yapmak, hastaneleri yeniden kurmak, okulları ayağa kaldırmak, su ve kanalizasyon sistemlerini onarmak, elektriği geri getirmek, tarımı yeniden canlandırmak ve insanların yeniden çalışabilmesini sağlamak gerekiyor.