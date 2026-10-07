Gazze’de 3 Yıl: Direniş, Yıkım ve Umut

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🔻 Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından Nisan 2026'da yayımlanan ortak değerlendirmeye göre Gazze'de 371.888 konut birimi yıkıldı veya hasar gördü. Gazze nüfusunun yüzde 60'ından fazlası evini kaybetti. Yaklaşık 1,9 milyon insan yerinden edildi. Üstelik birçok insan yalnızca bir kez değil, defalarca yerinden edildi.

🔻 Bir evden diğerine…Bir mahalleden diğerine…Bir çadırdan başka bir çadıra…Sonunda insanların sığınabileceği güvenli bir yer neredeyse kalmadı.