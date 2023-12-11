5 başlıkta Filistin meselesi

İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARI

🔸 İsrail, 14 Mayıs 1948 tarihinde Filistin topraklarını işgal eder. "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" isimli bu süreçte Filistinlilere ait 774 köy ve kasaba işgal edilir, 531'i ise tamamen yıkılır. Artık bir evleri olmayan bu insanlar, zorunlu göçe maruz kalır. Siyonist zihniyet tarafından 70 katliam gerçekleştirilir ve yaklaşık 15 bin kişi acımasızca öldürülür.

🔸 Yerlerinden edilen Filistinlilerin topraklarına, Yahudi yerleşimciler evlerini inşa eder. Birçok tarihi Filistin şehri Yahudileştirilir. Nekbe'den bugüne işgalci zihniyet, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumdadır. Filistinliler ise kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabilmektedir.

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