5 başlıkta Filistin meselesi
Takvimler 1948 yılını gösterdiğinde Filistin, işgalci İsrail tarafından resmen gasbedilir. Tüm zamanların en acımasız olaylarına şahitlik eden kadim topraklar, siyonist zihniyetin baskısı altına girer. Böylece yurtlarından edilen Filistinliler, dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalmaktadır. Peki, bu süreçte neler yaşandı? Sizler için 5 başlık altında Filistin meselesini inceledik...
Giriş Tarihi: 11.12.2023
15:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
16:37
İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARI
🔸 İsrail,
14 Mayıs 1948 tarihinde Filistin topraklarını işgal eder. "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" isimli bu süreçte Filistinlilere ait 774 köy ve kasaba işgal edilir, 531'i ise tamamen yıkılır. Artık bir evleri olmayan bu insanlar, zorunlu göçe maruz kalır. Siyonist zihniyet tarafından 70 katliam gerçekleştirilir ve yaklaşık 15 bin kişi acımasızca öldürülür.
🔸 Yerlerinden edilen Filistinlilerin topraklarına,
Yahudi yerleşimciler evlerini inşa eder. Birçok tarihi Filistin şehri Yahudileştirilir. Nekbe'den bugüne işgalci zihniyet, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumdadır. Filistinliler ise kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabilmektedir.
Gazze'nin son 106 yılı
🔸 İşgal altındaki
Filistin toprakları tabiri, her ne kadar tüm Filistin'i belirten bir ifade gibi olsa da uluslararası hukuka göre sadece üç bölgeyi ihtiva eder. Bunlar; Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'tür.
🔸 Birçok Filistinli, bu sınırları kabul etmemekte ve işgale direnmektedir. Ancak tüm
uluslararası pazarlıklar ve görüşmeler söz konusu sınırlar çerçevesinde yürütülür. Hala işgal ve abluka altında bulunan ve mülteci statüsündeki milyonlarca Filistinli, yıllar geçmesine, nesiller değişmesine rağmen öz vatanlarına, evlerine dönmenin hayali ile yaşamaktadır.
FİLİSTİNLİ MÜLTECİ
🔸 Dünyanın her bir yanında yaklaşık
14 milyon 300 bin Filistinli bulunur. Bu sayının yalnızca 5 milyon 350 bini, işgal altındaki asıl yurtları olan Filistin topraklarında yaşar. Ancak İsrail'in hain saldırıları sonucu bu sayı her geçen gün azalmaktadır.
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"Filistinli mülteci" kavramı ilk olarak 1 Haziran 1946 ile 15 Mayıs 1948 tarihleri arasında ortaya çıkar. Filistin topraklarını İsrail'in işgal etmesi ve Arap-İsrail Savaşı'nın başlamasıyla Filistinliler; evlerini kaybeder ve yurtlarını terk etmek zorunda kalır. Olayların baş gösterdiği 1948 yılında, Filistinli mülteci nüfusu yaklaşık 700 bindir. Aradan geçen 75 yılda bu sayı 8 buçuk katına kadar çıkar. Bugün ise Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre 5 milyon 900 bin Filistinli mülteci vardır.
Gazze Şeridi'nde iki ayda neler yaşandı?
🔸 Siyonist zihniyet yüzünden Filistinliler,
75 yıldır mülteci statüsündedir. Bu nedenle de ne acıdır ki dünyanın en uzun süre mülteci statüsünde kalan topluluğu olarak nitelendirilirler.
🔸 Mültecilerin
3 milyon 400 bini Filistin'e komşu ülkelerde yaşar. Ürdün'de 2 milyondan fazla, Suriye'de 438 bin, Lübnan'da ise yaklaşık 450 bin mülteci bulunur. Abluka altındaki Gazze'de 1,3 milyon, Batı Şeria'da ise 800 binden fazla kişi, kendi vatanlarında mülteci konumundadır.
↪ Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te toplamda 58 mülteci kampı vardır.
KUDÜS'ÜN STATÜSÜ
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Kudüs sorunu, 19. yüzyılın sonlarından günümüze dek süren ve hukuken çözümü sağlanamayan bir meseledir. 20. yüzyılda gerçekleşen çatışma ve savaşlar nedeniyle giderek derinleşen bir konudur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı idaresinde olan Filistin ve çevresini sömürgeci İngiltere, 1917 yılında ele geçirir. İngiltere'nin manda yönetimi, 1947 yılına kadar devam eder. Bu süreçte, Kudüs'e hukuken nihai bir statü kazandırılamaz.
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1947 yılında İngiltere, işgalci İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği çatışmalar nedeniyle konuyu Birleşmiş Milletler'e havale ederek geri çekilir. BM, o tarihten itibaren Küdus yönetiminin kendisine bırakılarak "uluslararası şehir" statüsünde olması başta olmak üzere günümüze kadar meseleyle ilgili birçok karar alır. Ancak BM'nin kararlarını hiçe sayan siyonist İsrail, 1948'de Batı Kudüs'ü, 1967'de ise Doğu Kudüs'ü işgal ederek aşamalı olarak bölgeye yerleşir.
Kudüs'ün kadim tarihi