Evliya Çelebi'nin Gözünden Osmanlı'nın Gündelik, Sosyal Ve Sivil Hayatı
Tarihi anlamak için yalnızca savaşlara, padişahlara ve siyasi olaylara bakmak yeterli değildir. Geçmişte yaşayan insanların nasıl bir hayat sürdüğünü, nasıl çalıştığını, neler yiyip içtiğini ve sosyal ilişkilerini nasıl kurduğunu da bilmek gerekir. Evliya Çelebi'nin gözünden Osmanlı'nın gündelik sosyal ve sivil hayatını ele aldık; şehir yaşamı, esnaflar, kadınlar, yemek kültürü, eğlence, hamamlar ve yardımlaşma gelenekleri Seyahatnâme'den örneklerle inceledik.
🔹 Osmanlı tarihini düşündüğümüzde genellikle padişahlar, savaşlar, fetihler ve devlet yönetimi aklımıza gelir. Oysa bir dönemi gerçekten anlamak için yalnızca devletin nasıl yönetildiğine bakmak yeterli olmaz. O dönemde yaşayan insanların nasıl bir hayat sürdüğünü, nasıl çalıştığını, neler yediğini, nerelerde vakit geçirdiğini, nasıl eğlendiğini ve birbirleriyle nasıl ilişkiler kurduğunu da bilmek gerekir.
🔹 Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme adlı eseri, tam da bu konularda bize çok değerli bilgiler sunar. 1611 yılında İstanbul'da doğan Evliya Çelebi, hayatının büyük bir bölümünü seyahat ederek geçirir. Yaklaşık kırk yıl boyunca Osmanlı topraklarının birçok bölgesini gezdi; gördüğü şehirleri, kasabaları, köyleri ve insanları eserine aktarır. Ancak onu önemli kılan yalnızca gezdiği yerleri tanıtmasıyla beraber gittiği bölgelerde insanların nasıl yaşadıklarına da yakından ilgi gösterir.
🔹 Bir şehrin sokaklarından çarşılarına, esnafından kadınlarına, yemeklerinden eğlencelerine kadar pek çok konuyu anlatır. Bazen bir meslek grubunun çalışma şeklini, bazen insanların giyim kuşamını, bazen de şehirlerdeki kahvehaneleri ve hamamları ayrıntılı biçimde tasvir ederi.
🔹 Örneğin İstanbul'u anlatırken yalnızca camilerden ve saraylardan söz etmez. Dükkânlara, fırınlara, hamamlara, çeşmelere, farklı dinî toplulukların yaşadığı mahallelere ve insanların gezip dinlendiği yerlere de yer vermiştir.
🔹 Bu nedenle Seyahatnâme, Osmanlı döneminde sıradan insanların nasıl yaşadığını anlamak isteyenler için oldukça değerli bir kaynak olarak karşımıza çıkar.
20 MADDEDE SEYYAH-I ALEM EVLİYA ÇELEBİ
🔹 Evliya Çelebi'nin gezdiği şehirleri anlatırken en çok üzerinde durduğu konulardan biri şehir yaşamı oldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Edirne ve Anadolu'nun farklı şehirleri hakkında verdiği bilgiler sayesinde o dönemde insanların nasıl bir çevrede yaşadığını daha iyi anlayabiliyoruz.
🔹 Osmanlı şehirleri yalnızca evlerden ve sokaklardan oluşmuyor. Mahalleler, camiler, çeşmeler, çarşılar, pazarlar, hamamlar ve kahvehaneler şehir hayatının merkezinde yer alıyordu.
🔹 Evliya Çelebi, İstanbul'u anlatırken şehrin bütün bu özelliklerine dikkat çeker. Seyahatnâme'nin İstanbul bölümünde şehirdeki yapıları tek tek sayarken şu ifadeleri kullanır:
🔹 "İstanbul içinde ne kadar selâtin ve vezir camii, mescit, medrese, dârülkurra, dârülhadis, sıbyan muallimhanesi, zâviye, han, hamam, kervansaray, vezir ve âyan sarayları, çeşmeler, sebilhaneler, su muslukları, su kuyuları..."
🔹 Bu anlatım, İstanbul'da insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok sayıda yapının bulunduğunu ortaya koyuyor. Camiler ibadet, medreseler eğitim, hanlar konaklama, hamamlar temizlik ve sosyalleşme, çeşmeler ise su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor.
🔹 Aynı bölümde Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi mahallelerinden de söz eden Evliya Çelebi, İstanbul'un farklı dinî toplulukların bir arada yaşadığı büyük ve hareketli bir şehir olduğunu gösteriyor.
🔹 Mahalleler de şehir yaşamının önemli bir parçasını oluşturuyor. İnsanlar burada komşularıyla görüşüyor, alışveriş yapıyor ve günlük ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü yakın çevrelerinden karşılıyor.
🔹 Şehirdeki yapıları, mahalleleri ve çarşıları birlikte ele aldığımızda Osmanlı'da günlük hayatın ne kadar çeşitli olduğunu görebiliyoruz.
🔹 Seyahatnâme'de en dikkat çeken konulardan biri de esnaflar. Özellikle İstanbul'daki meslek grupları hakkında verilen bilgiler oldukça ayrıntılı. Terzilerden ayakkabıcılara, demircilerden bakırcılara, kuyumculardan marangozlara, kasaplardan fırıncılara kadar pek çok meslek sahibi eserde kendine yer buluyor.
🔹 Bu konuda öne çıkan bölüm, IV. Murad döneminde İstanbul esnafının düzenlenen bir geçitle tanıtılması. Evliya Çelebi, padişahın bütün esnaf gruplarını bir araya getirmek istediğini ve bu geçitte meslek sahiplerinin kendi hünerlerini sergilemelerini anlattı. Padişahın esnafların geçişini görmek istemesi üzerine verdiği emir şu şekilde aktarılıyor:
"İstanbul'un küçük büyük bütün esnaflarını ordu-yı hümâyûnuma çağıracağım [...] herkes marifet göstererek, türlü türlü şakalar ederek, pirleri, şeyhleri, nakibleri, ağaları, kethüdaları, yiğitbaşıları ve çavuşları ile atlı, piyade gürûh gürûh her esnaf büyük alay ile [...] geçsinler."
🔹 Bu cümle, esnafın Osmanlı toplumundaki yerini anlamak açısından oldukça önemli. Çünkü burada esnaf yalnızca dükkânında çalışan kişiler olarak karşımıza çıkmıyor. Her meslek grubunun kendi temsilcileri, yöneticileri ve gelenekleri bulunuyor.
🔹 Evliya Çelebi, esnaf geçidinde farklı meslekleri de tek tek sıralıyor. Ekmekçiler, kasaplar, aşçılar, helvacılar, bakkallar, demirciler, kuyumcular, terziler, ayakkabıcılar ve marangozlar bunlardan bazıları.Bu anlatımlardan İstanbul'da oldukça geniş bir meslek çeşitliliği bulunduğunu anlıyoruz.
🔹 Örneğin kasaplardan söz ederken hayvan yetiştiriciliği ve et temini konularına da değiniyor. İstanbul çevresindeki hayvancılık faaliyetlerini anlatırken koyun, süt, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünleri de sıralıyor. Böylece şehirdeki ticaretin yalnızca dükkânlardan ibaret olmadığını, çevredeki üreticilerle de yakından bağlantılı olduğunu görüyoruz.
🔹 Esnaflık sadece para kazanmak için yapılan bir iş değildi. Meslek öğrenmek, ustanın yanında yetişmek, işini düzgün yapmak ve diğer esnaflarla iyi ilişkiler kurmak da büyük önem taşıyor. Esnaf alayına ayrılan geniş bölüm, bu meslek gruplarının şehir hayatındaki yerini açıkça ortaya koyuyor.
EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR? İNSANLIK TARİHİNE YÖN VEREN EVLİYA ÇELEBİ'NİN SEYAHAT ROTASI...
🔹 Osmanlı toplumunun günlük hayatını anlamak için kadınların yaşamına da bakmak gerekiyor. Çünkü kadınlar aile hayatında olduğu kadar sosyal yaşamda da önemli bir yere sahip. Evliya Çelebi, gezdiği şehirlerde karşılaştığı kadınların giyim kuşamları, süslenme alışkanlıkları, davranışları ve günlük yaşamları hakkında çeşitli bilgiler veriyor.
🔹 Bu anlatımlara baktığımızda her bölgedeki kadınların aynı şekilde yaşamadığını görüyoruz. İstanbul'da yaşayan kadınlarla Anadolu'da, Balkanlar'da veya başka bölgelerde yaşayan kadınların giyim alışkanlıkları ve günlük faaliyetleri arasında farklılıklar bulunuyor.
🔹 Kadınların günlük yaşamında ev işleri, çocukların bakımı ve aile sorumlulukları önemli bir yer tutuyordu. Bunun yanında hamama gitmek, alışveriş yapmak, gezintiye çıkmak ve diğer kadınlarla bir araya gelmek de sosyal hayatın parçaları arasında.
🔹 Özellikle hamam kültürüne dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hamamlar kadınların bir araya geldiği, sohbet ettiği ve sosyal ilişkilerini sürdürdüğü önemli mekânlar. Kadınların yaşamını anlatan bölümlerde Evliya Çelebi'nin farklı şehirlerdeki gözlemlerini birlikte değerlendirmek, dönemin kadın dünyasını daha iyi anlamamızı sağlıyor.
🔹 Bir toplumun günlük yaşamını anlamanın en güzel yollarından biri de yemek alışkanlıklarına bakmak. Çünkü insanların ne yediği, nasıl yemek hazırladığı ve sofralarını nasıl kurduğu, yaşadıkları dönemin kültürü hakkında önemli bilgiler veriyor.
🔹 Evliya Çelebi, gezdiği şehirlerin meşhur yemeklerini, yiyeceklerini ve içeceklerini anlatmayı da ihmal etmiyor. Özellikle İstanbul'un çevresindeki hayvancılık faaliyetlerinden söz ederken süt ürünlerine ilişkin oldukça canlı bir anlatım kullanmış:
"Taze peynirler, gölemez, kaymak, yoğurt, kesmik, süt, ağız, teleme peyniri, hoşmerim, tereyağı, ayran, pişav, may, kertme bu gibi çoban nimetleri olur..."
🔹 Bu cümle, o dönemdeki beslenme alışkanlıklarını anlamak açısından oldukça değerli. Sayılan ürünler, süt ve süt ürünlerinin günlük beslenmede önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Ayrıca bu anlatımdan İstanbul'un yalnızca kendi içindeki üretime bağlı kalmadığını, çevresindeki köylerden, çiftliklerden ve hayvancılıkla uğraşan insanlardan da beslendiğini anlıyoruz.
🔹 Osmanlı'da yemek yalnızca karın doyurmak anlamına gelmiyordu. Misafir ağırlamak, birlikte sofraya oturmak ve yemek ikram etmek de toplumsal ilişkilerin önemli bir parçasıydı. 2025 yılında yayımlanan "Evliya Çelebi Gözünde 17. Yüzyıl İstanbul Mutfağı: Toplumsal Sınıf Üzerinden Bir İnceleme" başlıklı araştırma da bu konuya dikkat çekiyor. Çalışmada yemeklerin yalnızca beslenme amacı taşımadığı, aynı zamanda insanların ekonomik durumunu ve toplumdaki yerini de yansıttığı anlatılıyor.
🔹 Varlıklı ailelerin sofralarında daha fazla çeşit bulunurken sıradan halkın yemek alışkanlıkları ekonomik imkânlarına göre şekilleniyordu. Evliya Çelebi'nin yiyecekleri tek tek sayması ve bazı şehirlerin hangi ürünleriyle tanındığını anlatması, yemek kültürünün günlük yaşamdaki yerini anlamamıza yardımcı oluyor.
ZAMANI AŞAN SEYYAH: EVLİYA ÇELEBİ