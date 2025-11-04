Bugün
İlim, ebedi alemde fayda verecek olan ilimdir

Yayınlanma Tarihi: 04.11.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:56

İslam medeniyetinin önemli fikir insanlarından biri İbni Hazm. Bilgin, Endülüs'ün bereketleri topraklarını düşünce dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alim; fıkıh, hadis, kelam, felsefe ve şiir alanlarında kendisini yetiştiren İbn Hazm, yetiştirdiği talebeleri ve telif ettiği eserler ile İslam ilim dünyasında büyük ses getirmiştir. İşte, İbni Hazm'dan düşünce dünyasından yansımalar...

Oysa ilim, ebedi âlemde fayda verecek olan ilimdir.

İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri

Düşünce, hareketin bizde içselleşmesidir

Sıkıntı çekmeden ilimlerin en yüksek derecesine ulaşmaya koyulan kimse sıkıntı çekmeden bu dereceye ulaşamaz, nitekim bir binanın en üst katına ulaşmak isteyen kimse bu kata ancak merdivenlerden çıkarak ulaşabilir.

İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri

Her makama uygun düşen bir söz, her zamana uygun düşen bir hal vardır.

İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri

İlimde yorulma, malı onun için harcama ve kitapların sayısını artırma vardır. Hiçbir kitap faydadan ve ihtiyaç duyduğunda bulacağı fazla bilgiden hâli değildir.

İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri

Kitapların şahitliği olmasaydı âlimle cahilin görüşü eşit olurdu.

İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri

