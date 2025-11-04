İlim, ebedi alemde fayda verecek olan ilimdir
Yayınlanma Tarihi: 04.11.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:56
İslam medeniyetinin önemli fikir insanlarından biri İbni Hazm. Bilgin, Endülüs'ün bereketleri topraklarını düşünce dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alim; fıkıh, hadis, kelam, felsefe ve şiir alanlarında kendisini yetiştiren İbn Hazm, yetiştirdiği talebeleri ve telif ettiği eserler ile İslam ilim dünyasında büyük ses getirmiştir. İşte, İbni Hazm'dan düşünce dünyasından yansımalar...
Oysa ilim, ebedi âlemde fayda verecek olan ilimdir.
İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri
Kitapların şahitliği olmasaydı âlimle cahilin görüşü eşit olurdu.
İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri