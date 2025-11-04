İlim, ebedi alemde fayda verecek olan ilimdir

2 /20













Sıkıntı çekmeden ilimlerin en yüksek derecesine ulaşmaya koyulan kimse sıkıntı çekmeden bu dereceye ulaşamaz, nitekim bir binanın en üst katına ulaşmak isteyen kimse bu kata ancak merdivenlerden çıkarak ulaşabilir.

İbni Hazm - İlimlerin Mertebeleri