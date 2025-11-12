Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

5 /10













▪ 30 Kasım 2007'de saat 00.51'de İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na hareket eden KK4203 sefer sayılı uçak 01.36'da düşmüştü.

▪ İçerisinde elli yolcu, yedi mürettebat bulunan Atlasjet uçağı Isparta'ya 18 km mesafedeki Keçiborlu'da düşmüştü. Uçaktaki herkesin vefat ettiği kazada Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta bulunan nükleer fizikçiler Engin Arık, Fatma Şenel Boydağ ve 4 akademisyen kazada ölenler arasındaydı.

İSMET İNÖNÜ YERLİ UÇAK ÜRETİMİNİ NASIL ENGELLEDİ?