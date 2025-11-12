Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları
11 Kasım Salı günü Azerbaycan'dan dönen C130 Askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ile 20 kahraman askerimiz şehit oldu. Bu elim hadise tarihimizde gerçekleşen uçak kazalarını bizlere hatırlattı. Tarihimizde unutulmayan uçak kazalarını ince detayları ve unutulan yüzleri ile araştırdık. İşte, yakın tarihimizde unutulmayan uçak kazaları...
▪ 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı C130 Askeri Kargo Uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
▪ Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada gerçekleşen kazada 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Resmi açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
▪ 17 Şubat 1959 tarihinde Başbakan Adnan Menderes'i taşıyan Vickers Viscount 794 tipi THY uçağı, Londra Antlaşması için Londra'ya giderken ormana çakılmıştı.
▪ İngiliz bahçıvanlar tarafından fark edilen kaza sonucunda Adnan Menderes hafif yaralanmış ama içinde bakan ve milletvekillerinin de olduğu 14 kişi vefat etmişti.
▪ 30 Ocak 1973 tarihinde İzmir Cumaovası Havaalanı'ndan kalkan ve Yeşilköy Havaalanı'na gitmekte olan THY'nin 345 sefer sayılı uçuşu Marmara Denizi üzerinde iken düşmüştü.
▪ Yeşilköy Havaalanı'nın elektriklerinin kesilmesinin ardından piste iniş yapmayan uçak Marmara Denizi üzerinde düşmüştü. 42 kişinin vefat ettiği uçağın enkazı hala Marmara Denizi'nde.
▪ 16 Ocak 1983 tarihinde 158 sefer sayılı Paris - İstanbul - Ankara uçuşunu yapan Boeing 727-2F2 uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na inişi sırasında yere çakıldı.
▪ Sert düşüşün ardından alevler içinde kalan 7 mürettebat, 60 yolcudan oluşan 67 kişiden 47'si vefat etti. Bu kaza B727 tipi uçağın karıştığı 34. en büyük kaza olarak bilinmekte.
▪ 30 Kasım 2007'de saat 00.51'de İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na hareket eden KK4203 sefer sayılı uçak 01.36'da düşmüştü.
▪ İçerisinde elli yolcu, yedi mürettebat bulunan Atlasjet uçağı Isparta'ya 18 km mesafedeki Keçiborlu'da düşmüştü. Uçaktaki herkesin vefat ettiği kazada Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta bulunan nükleer fizikçiler Engin Arık, Fatma Şenel Boydağ ve 4 akademisyen kazada ölenler arasındaydı.