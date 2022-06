İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

💠 Kabe'nin inşasına dair Hz. İbrahim (AS) ile ilgili şu kıssa anlatılır: Hz. İbrahim (AS), Hacer validemiz ve evladı İsmail'i alıp Mekke'ye gelir. Henüz bir yerleşim yeri olmayan Mekke'de Hz. İbrahim (AS) Allah'ın (CC) emri üzerine, Hacer validemiz ve oğlu İsmail'i bir kırba su ve bir miktar hurma azıkla oraya bırakır.

💠 Zaman zaman onları ziyaret eden Hz. İbrahim (AS), Allah'ın (CC) emri üzerine Kabe'yi inşa etmeye başlar ve Hz. İsmail de ona yardım eder.

Bilgi notu:

İbn Haldun, Hz. İsmail'in (AS) aynı zamanda kendisi ve annesi için de bir ev yaptığını belirtir. Evinin etrafını taş ve topraktan oluşan bir duvarla kuşatmak suretiyle teşkil ettiği avluyu da koyunları için ağıl olarak kullanır. İşte Hz. İbrahim ile oğlu İsmail (AS) Kabe'yi bu ağıl olarak kullanılan avluya bina ederler.