İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

💠 Kur'an'ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Kabe'nin inşasıyla ilgili bilgiler yer alır. Kabe'nin ilk olarak Hz. İbrahim (AS) ve oğlu İsmail (AS) tarafından inşa edildiği belirtilir.

💠 "İbrâhim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut."

Hacc Suresi 26. ayet-i kerimde

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💠 "İbrâhim İsmâil'le birlikte o evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyordu: "Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin."

Bakara suresi 127. ayet-i kerime

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