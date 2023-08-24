İslam mimarisine has motif: Mukarnas

🔸 Muhtelif motiflerle bezenen mukarnasların neredeyse her detayı manevi dünyaya dair bir ipucu barındırır. Doğada prototipine rastlanmayan bu geometrik kompozisyonlar insanın soyut yönüne de hitap eder. Böylece muhatabına görsel bir şölen sunarken aynı zamanda onu düşünmeye de teşvik eder. Bu nedenle İslam aleminde benimsenen bir mimari unsurdur.

🔸 Müslüman mimarlar, mukarnasları o kadar sık kullanır ki bu bezeme biçimi İslam ile bağdaşır. Yapı üzerinde herhangi bir yazı veya işaret bulunmasa dahi yalnızca mukarnasın işlenmiş olması bu yapının İslami bir esere tekabül ettiği yönünde ipuçları verir.