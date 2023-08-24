Sanatın İslam ile buluşması

İSLAM SANATININ ÖZELLİKLERİ

🔸 İslam etkisinde ortaya konulmuş sanat eserlerini, diğer sanat eserlerinden ayıran özellik Yüce Allah'ın (CC), Peygamberlerin ve meleklerin figürlerine veya teşbihlerine rastlanmamasıdır. Batı'da tam aksi bir durum hakimdir. Bu da dini değerlerin ikonlaşmasına sebebiyet vermiştir.

🔸 İslam alimleri, Cahiliye Dönemi'nden kalan putperestliği önlemek amacıyla ilahi varlıkların suretlerinin çizilmesini ve heykelinin yapılmasını uygun görmemiştir. Örneğin Batı kültüründe revaçta olan resim ve heykel, bu sebepten ötürü İslam dünyasında yer bulamamıştır. Burada dini hassasiyet ve dengeler öncelemiştir.

🔸 Bununla birlikte Müslüman sanatkarlar, kendilerinden önce var olan sanatsal birikimi tamamen yok sayarak yeni bir alan inşa etmeyi hedeflemediler. Aksine, var olan birikimden en iyi şekilde faydalanarak bu zenginliği İslami çerçeveye uygun bir şekilde idame ettiler.