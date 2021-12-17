Hüsn-i hat nedir? Bir hattat nasıl yetişir?

Hüsn-i hat sanatı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

💠 Türkiye bugüne kadar, Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz (Çok Uluslu), Karagöz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı, Geleneksel Çini Ustalığı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu), Islık Dili, Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik, Geleneksel Türk Okçuluğu, Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala ve Minyatür Sanatı unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi.

💠 Türkiye, Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla da UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

💠 Peki, hüsn-i hat nedir? Gelin, bu kıymetli geleneksel sanatımıza daha yakından bakalım.👇