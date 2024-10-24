TUSAŞ nedir ve neden önemli?

◾ Saldırı sonrasında bir açıklama metni yayınlayan TUSAŞ, çalışmalarında kararlılık vurgusu yaparak milli savunma hamlesine olan bağlılığını yineledi.

TUSAŞ'ın açıklamasının tam metni:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve beraberliği, hain terör saldırılarının üstesinden gelmemizde en büyük gücümüzdür. Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayiimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan bir milletin evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak, şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

İLK TÜRK YOLCU UÇAĞI