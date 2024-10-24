TUSAŞ nedir ve neden önemli?
Savunma sanayimizdeki yerlilik oranının yükselmesinde büyük rol sahibi olan, savunma ve havacılık alanlarında en çok ihracat yapan şirket konumundaki TUSAŞ, 23 Ekim'de teröristler tarafından hedef alındı. Ürettiği HÜRJET, KAAN, HÜRKUŞ, ATAK, AKSUNGUR gibi hava araçlarıyla tanınan TUSAŞ, 1973 yılında ülkemizin savunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştu. Peki, TUSAŞ nedir ve neden önemli? Sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 24.10.2024
12:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024
15:52
◾
23 Ekim 2024 tarihinde teröristler tarafından saldırıya uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma sanayindeki büyük rolü sayesinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan önemli bir kuruluş.
◾
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUŞAŞ yerleşkesinde dün 1'i kadın, 2 teröristin gerçekleştirdiği saldırıda, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.
ŞEHADET: ÖMRÜN İSLAM'A ŞAHİTLİĞİ
◾
TUSAŞ, takvimler 28 Haziran 1973'ü gösterdiğinde ülkemizin savunma sanayisindeki eksikleri kapatmak ve dışa olan bağımlılığı bitirmek maksadıyla kuruldu.
◾
TUSAŞ aynı zamanda 1984'de kurulan ve F-16 uçaklarının üretim,entegrasyon ve testlerini yapan TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. TAİ ile 2005 yılında birleşti.
◾
Dünya havacılık sanayisindeki en önemli aktörlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen TUSAŞ ilk 100 şirket arasında yer aldı. TUSAŞ kendi içinde havacılık yapısalları grubu, uçak grubu, helikopter grubu, insansız hava aracı sistemleri grubu, uzay sistemleri grubu, milli muharip uçak grubu, mühendislik grubu olmak üzere 6 iş merkezine sahip.
◾ Ürettiği teknolojiler ile savunma sanayisindeki yerleşme oranının yükselmesine önemli ölçüde katkı sağlayan
TUSAŞ, bünyesinde 15 binden fazla çalışanı istihdam etmekte.
SAVUNMA SANAYİNİN UNUTULMAZ İSİMLERİ
◾ Kurulduğu tarihten itibaren onlarca
bölgesel ve uluslararası projeye imza atan TUSAŞ, ülkemizin başlıca savunma ihracatçılarından birisi. En çok ihracat yapan firmalar sıralamasında 27. sırada yer alan şirket ürettiği temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, jet eğitim uçağı HÜRJET, Göktürk uyduları, ANKA insansız hava araçlarının yanı sıra; yapım süreci devam eden Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN ile öne çıkmakta.
◾ Saldırı sonrasında bir açıklama metni yayınlayan
TUSAŞ, çalışmalarında kararlılık vurgusu yaparak milli savunma hamlesine olan bağlılığını yineledi.
TUSAŞ'ın açıklamasının tam metni:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve beraberliği, hain terör saldırılarının üstesinden gelmemizde en büyük gücümüzdür. Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayiimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan bir milletin evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak, şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."
İLK TÜRK YOLCU UÇAĞI