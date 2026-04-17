40 Hadiste yaşam çizgileri
Hz. Muhammed Mustafa (SAV) her hali, tavrı ve sözü ile asırlardır ümmetine örnek olmayı sürdürüyor. Her konu ve hususa dair söylediği hikmetler olan hadis-i şerifler hayat çizgimizi belirlemeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim ve sünneti kendisine rehber belleyen her mümin Allah Teala'nın ipine sarılıyor. Her biri eskimeyen bir nasihat, yaşantımıza yön veren kırk hadis-i şerifi sizler için araştırdık.
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allah'ım! Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini) nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım."
Müslim, Zikir 73; Nesâî, İstiâze 12.
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim din kardeşinin şerefiyle oynadıysa veya başka bir hususta haksızlık yaptıysa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Aksi halde kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır (hak sahibine verilir). Şayet iyilikleri yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak ona yüklenir."
Buhârî, Mezâlim 10; Rikâk 48.
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Şüphesiz ki Allah, hiçbir mü'minin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mü'min, yaptığı iyilik sebebiyle hem dünyada hem de ahirette mükâfatlandırılır. Kâfire gelince, dünyada Allah için yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Âhirete vardığında ise kendisinin mükâfatlandırılacağı herhangi bir hayrı kalmaz."
Müslim, Sıfatü'l-Kıyâme 56.