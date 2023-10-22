Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

🔹 Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda Dağları'ndaki plato üzerine kurulmuş bir şehir olan Kudüs, üç ilahi dinde de kutsal görülen bir şehirdir. İsrail, 1980 yılında Kudüs'ü başkenti ilan eder fakat bu karar, uluslararası toplumda kabul görmez.

🔹 Kudüs, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal yerdir. Kudüs, 610 senesinde Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kudüs'den Miraç'a yükselmiştir.

🔹 Kudüs, Yahudiler için de kutsaldır. Bunun nedeni Tevrat'a göre Hz. Davud'un Kudüs'ü başkent yapması ve oğlu Hz. Hz. Süleyman'ın (AS) ilk tapınağı şehrin içinde kurmasıdır.

🔹 Hıristiyanlar için Kudüs'ün kutsal sayılmasının nedeni ise, Yeni Ahit'e göre İsa'nın (AS) bu şehirde çarmıha gerilmesinden kaynaklanır. Eski Kudüs'de, Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksa gibi dini öneme sahip birçok nokta bulunur.

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