Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar
Filistin ile İsrail arasında gerçekleşen çatışmalar bir soykırıma dönüşmüştür. Dünya'nın gözleri önünde gerçekleşen bu katliam, hangi ırka mensup olursa olsun vicdan duygusuna sahip her insanı rahatsız etmeli ve küresel güce sahip tüm ülke liderleri bu katliama "dur" demelidir. Sizin için savaş suçlarının işlendiği, 21. yüzyılın en büyük katliamı olan Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramları açıkladık.
Giriş Tarihi: 22.10.2023
08:43
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
16:10
🔹 Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki
Yehuda Dağları'ndaki plato üzerine kurulmuş bir şehir olan Kudüs, üç ilahi dinde de kutsal görülen bir şehirdir. İsrail, 1980 yılında Kudüs'ü başkenti ilan eder fakat bu karar, uluslararası toplumda kabul görmez.
🔹 Kudüs,
Kudüs, 610 senesinde Müslümanların ilk kıblesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal yerdir. Peygamber Efendimiz (SAV) Kudüs'den Miraç'a yükselmiştir.
🔹 Kudüs, Yahudiler için de kutsaldır. Bunun nedeni Tevrat'a göre Hz. Davud'un Kudüs'ü başkent yapması ve oğlu Hz. Hz. Süleyman'ın (AS) ilk tapınağı şehrin içinde kurmasıdır.
🔹 Hıristiyanlar için Kudüs'ün kutsal sayılmasının nedeni ise, Yeni Ahit'e göre İsa'nın (AS) bu şehirde çarmıha gerilmesinden kaynaklanır.
gibi dini öneme sahip birçok nokta bulunur. Eski Kudüs'de, Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksa
Dünyadan Filistin'e destek
🔹 Gazze şeridi,
Akdeniz kıyısında 40 km uzunluğunda bir sahil şerididir. Bölgede bulunur. Hiçbir ülke Gazze Şeridi'ni bağımsız bir devlet bölgesi olarak tanımamaktadır. 1.4 milyon Filistinli
🔹 Gazze Şeridi,
1967- 2005 yılları arasında İsrail yönetiminde iken günümüzde Filistin Özerk Yönetimi'ndedir. İsrail, Filistin ile imzaladığı Oslo Anlaşması gereğince bölgenin hava sahası, su kaynakları ve deniz ulaşımı kontrolünü sağlar.
🔹
Batı Şeria, 1993 yılında İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yaptığı Oslo Barış Anlaşması'nın bir sonucu olarak kurulmuştur. Batı Şeria'nın Filistin özerk bölgelerinin yönetim organıdır ve Filistin Devleti kontrolündedir.
🔹 Bölgenin, BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından
İsrail işgali altında olduğu kabul edilmektedir.
🔹 Abluka,
savaş halindeki devletlerden birinin, ötekinin kıyılarından bir kısmına ya da tümüne giriş ve çıkışlarına engel olan savaş önlemlerindendir. Ablukanın eş anlamlısı olan sözcükler Abluka sözcüğü, kamal, kuşatma ve muhasaradır. Cenevizce'den Türkçe'ye geçmiştir.
🔹 Devletlerin birbirlerine ekonomik bağımlılıkları olduğundan
Abluka genellikle yazılı veya yazılı olmayan uluslararası hukuk kurallarla düzenlenir. abluka modern savaş araçlarından biridir.