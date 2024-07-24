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Doğru tercih nasıl yapılır? Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu

Üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. Bu kritik dönem için uzmanlar; adayların sırf yerleşmek için istemedikleri üniversiteleri yazmamalarını; ilgi, yetenek ve hayallerini dikkate alarak tercih yapmaları gerektiğini vurguluyor. Peki, doğru tercih nasıl yapılır? Doğru tercih yapılması için öğrenciler hangi aşamalara dikkat etmelidir? 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihleri için 7 ipucunu sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 24.07.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:21
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Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu
Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler, aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacakları zorlu sürece girdi. 25 Temmuz- 2 Ağustos'ta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılacak.

◽ Önemli ve heyecanlı olan bu zaman diliminde tercih yapacak adaylar tarafından en çok merak edilen konu, "doğru tercih nasıl yapılır?" sorusu üzerine oldu.

2024 yılı YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde üniversite hayali kuran binlerce aday, doğru tercih yapmanın nasıl olduğunu merak ediyor. Üniversite tercih dönemi, adaylar için oldukça stresli ve karışık bir süreç olabiliyor. Bu dönemde merak edilen konularda doğru bilgilere ulaşmak önem taşıyor.

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Puan yerine başarı sırasına dikkat edin
Puan yerine başarı sırasına dikkat edin

Puan yerine başarı sırasına dikkat edin

◽ Puanlar yıllara göre değişkenlik gösterebilirken, başarı sıralamaları daha gerçekçi veri sağlar.

◽ Başarı sırası, adayın sınavdaki performansını diğer adaylarla karşılaştırarak gerçekçi bir değerlendirme sunar ve daha doğru tercihler yapılmasına olanak tanır.

Kitap nasıl okunmalı?

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İş imkanlarına dikkat edin
İş imkanlarına dikkat edin

İş imkanlarına dikkat edin

◽ Üniversite tercihi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren önemli adımlardan biri. Bu sebeple geleceği düşünmek adına okuyacakları bölümlerdeki iş imkanlarını da göz önünde bulundurmak önem arz ediyor. Uzmanlar, özellikle sağlık alanında okumak isteyen öğrencilerin, hastanesi olan üniversiteleri tercih etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmadan iş imkânı olan bölümlerin araştırılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü yeni açılan ön lisans programlarının çoğu geleceğin meslekleri arasında yer alıyor.

2024 KPSS çıkmış sorular

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Birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturun
Birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturun

Birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturun

◽ Uzmanlar, tercih yaparken puan türlerine göre sıralama yapılması ve istek sırasının göz önünde bulundurulması gerektiğini, her puan türü için ayrı bir başarı sıralaması olabileceği için sıralamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İngilizce'de en çok kullanılan 30 sıfat

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Sırf yerleşmek için istemediğiniz üniversiteleri yazmayın
Sırf yerleşmek için istemediğiniz üniversiteleri yazmayın

Sırf yerleşmek için istemediğiniz üniversiteleri yazmayın

◽ 25 Temmuz Perşembe günü başlayıp, 2 Ağustos'ta sona erecek olan tercih döneminde aday öğrenciler, uzmanlardan destek alıyor. Özellikle psikologlar, öğrencilerin istemedikleri üniversiteleri ve bölümleri üniversiteye yerleşmiş olmak için tercihler arasına yazmamaları gerektiğini belirterek, başarı sıralamasına göre tercih yapmalarının öneminin altını çiziyor.

İbn Sina'nın kitaplarından cümleler

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