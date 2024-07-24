Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler, aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih yapacakları zorlu sürece girdi. 25 Temmuz- 2 Ağustos'ta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılacak.

◽ Önemli ve heyecanlı olan bu zaman diliminde tercih yapacak adaylar tarafından en çok merak edilen konu, "doğru tercih nasıl yapılır?" sorusu üzerine oldu.

◽ 2024 yılı YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde üniversite hayali kuran binlerce aday, doğru tercih yapmanın nasıl olduğunu merak ediyor. Üniversite tercih dönemi, adaylar için oldukça stresli ve karışık bir süreç olabiliyor. Bu dönemde merak edilen konularda doğru bilgilere ulaşmak önem taşıyor.