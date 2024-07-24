Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu
Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu
Üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. Bu kritik dönem için uzmanlar; adayların sırf yerleşmek için istemedikleri üniversiteleri yazmamalarını; ilgi, yetenek ve hayallerini dikkate alarak tercih yapmaları gerektiğini vurguluyor. Peki, doğru tercih nasıl yapılır? Doğru tercih yapılması için öğrenciler hangi aşamalara dikkat etmelidir? 25 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihleri için 7 ipucunu sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 24.07.2024
17:14
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
09:50
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1
8
Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken 7 ipucu
2
8
Puan yerine başarı sırasına dikkat edin
3
8
İş imkanlarına dikkat edin
4
8
Birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturun
5
8
Sırf yerleşmek için istemediğiniz üniversiteleri yazmayın