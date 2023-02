Depremi anlatan sure: Zilzal

◾ "Zelzele" olarak da bilinen Zilzal Suresi, kıyametin kopması ve insanların her ameli için hesaba çekilmesini konu alır. Sure içinde geçen büyük bir sarsıntı kelimesi, depremi izah eder. Bu yönüyle sure, "deprem suresi" olarak da bilinir.

◾ Medine döneminde nazil olan Zilzal Suresi, mushaf sıralamasına göre 99. suredir. Kıyamet kopmadan evvel deprem vasıtasıyla yerin hareketlerinin haber verildiği sure, müminlerin kalbine korku salan bir şekilde başlar ve adalete vurgu yaparak nihayete erer.

