Depremi anlatan sure: Zilzal
Nüzulu sırasında Hz. Ebubekir'in (RA) ağladığı Zilzal Suresi, sarsıntı anlamına gelir. Kıyametin kopmasının anlatıldığı ve amellerin karşılığının vurgulandığı sure, yerin sarsılarak içindekileri dışarı atmasının anlatıldığı ayet ile başlamasından dolayı "deprem suresi" olarak bilinir. Zilzal Suresi'nin okunuşu, meali ve tefsirini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 13.02.2023
17:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
19:58
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Zelzele" olarak da bilinen Zilzal Suresi, kıyametin kopması ve insanların her ameli için hesaba çekilmesini konu alır. Sure içinde geçen büyük bir sarsıntı kelimesi, depremi izah eder. Bu yönüyle sure, " deprem suresi" olarak da bilinir.
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Medine döneminde nazil olan Zilzal Suresi, mushaf sıralamasına göre 99. suredir. Kıyamet kopmadan evvel deprem vasıtasıyla yerin hareketlerinin haber verildiği sure, müminlerin kalbine korku salan bir şekilde başlar ve adalete vurgu yaparak nihayete erer.
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Zilzâl Suresi Türkçe Meali
1- "Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında;"
2- "Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında;"
3- "Ve insan, "Ne oluyor buna!" dediğinde;"
4-5 "O gün yer, bütün haberlerini rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır."
6- "İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar."
7- "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür."
8- "Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür."
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Zilzâl Suresi Arapça okunuşu
"İza zülziletil ardü zilzelehe"
"Ve ehracetil ardü eskalehe"
"Ve kalel insanü ma leha"
"Yevmeizin tühaddisü ehbarehe"
"Bi enne Rabbeke ev ha leha"
"Yevmeizin yasdurunnasü eştaten liyurev eamalehüm"
"Fe men yeamel miskale zerratin hayran yarahu"
"Ve men yeamel miskale şerran yarahu"
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1. Ayet Tefsiri
➡ Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Diğer âyetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107). Çünkü "kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır" (Hac 22/1).
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2. Ayet Tefsiri
➡ 2. Ayetteki "yerin ağırlıklarını dışarı atması" ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır: a) İçindeki hazineleri dışarı çıkarması; b) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; c) Yer altındaki madenler, gazlar ve lâvların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir.
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