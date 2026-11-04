Depremi anlatan sure: Zilzal
Nüzulu sırasında Hz. Ebubekir'in (RA) ağladığı Zilzal Suresi, sarsıntı anlamına gelir. Kıyametin kopmasının anlatıldığı ve amellerin karşılığının vurgulandığı sure, yerin sarsılarak içindekileri dışarı atmasının anlatıldığı ayet ile başlamasından dolayı "deprem suresi" olarak bilinir. Zilzal Suresi'nin okunuşu, meali ve tefsirini sizler için hazırladık.
◾ "Zelzele" olarak da bilinen Zilzal Suresi, kıyametin kopması ve insanların her ameli için hesaba çekilmesini konu alır. Sure içinde geçen büyük bir sarsıntı kelimesi, depremi izah eder. Bu yönüyle sure, "deprem suresi" olarak da bilinir.
◾ Medine döneminde nazil olan Zilzal Suresi, mushaf sıralamasına göre 99. suredir. Kıyamet kopmadan evvel deprem vasıtasıyla yerin hareketlerinin haber verildiği sure, müminlerin kalbine korku salan bir şekilde başlar ve adalete vurgu yaparak nihayete erer.
Zilzâl Suresi Türkçe Meali
(1-3) Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,
(4) İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
(5) Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
(6) O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
(7) Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
(8) Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
Zilzâl Suresi Arapça okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
1. Ayet Tefsiri
➡ Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Diğer âyetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107). Çünkü "kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır" (Hac 22/1).
2. Ayet Tefsiri
➡ 2. Ayetteki "yerin ağırlıklarını dışarı atması" ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır: a) İçindeki hazineleri dışarı çıkarması; b) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; c) Yer altındaki madenler, gazlar ve lâvların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir.