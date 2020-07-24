İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan merasimler Ayasofya’da yapıldı!

86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşan Ayasofya Camii tarihinde, İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan merasimler yaşandı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 19. yüzyıla kadar burada ibadet edildi. Müzeye çevrilişine kadar beş asra yakın bir süre Ayasofya Camii'nde düzenlenen Kadir gecesi gibi mübarek günler büyük bir coşku ile ihya edildi. Padişahlar ilk cuma namazlarını Ayasofya'da kıldı. Şükür kavuşturana ki bugün ulu mabedin sessizliği sona eriyor, İslam alemi ecdadın mirasına yeniden kavuşuyor.