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  • İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan merasimler Ayasofya’da yapıldı!

İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan merasimler Ayasofya’da yapıldı!

86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşan Ayasofya Camii tarihinde, İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan merasimler yaşandı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 19. yüzyıla kadar burada ibadet edildi. Müzeye çevrilişine kadar beş asra yakın bir süre Ayasofya Camii'nde düzenlenen Kadir gecesi gibi mübarek günler büyük bir coşku ile ihya edildi. Padişahlar ilk cuma namazlarını Ayasofya'da kıldı. Şükür kavuşturana ki bugün ulu mabedin sessizliği sona eriyor, İslam alemi ecdadın mirasına yeniden kavuşuyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:08
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İstanbul'da kılınan ilk Cuma namazına şahitlik etti
İstanbul'da kılınan ilk Cuma namazına şahitlik etti

Kiliseden camiye çevrilişinden 1934'te müze hâline getirilmesine kadar geçen 481 sene boyunca Ayasofya'da, binlerce, on binlerce defa toplu ve büyük kalabalıkların iştirak ettiği merasimler yapıldı.

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Padişahlar cuma namazlarını genellikle burada kıldılar, savaş senelerinde cephelerdeki askerin muvaffak olması için bazen zamanın hükümdarının da katıldığı dualar edildi, şehidlere hatimler indirildi ve zaferlerden sonra şükür namazları kılındı.

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Ayasofya Camii ilk cumasına nasıl hazırlanmıştı?
Ayasofya Camii ilk cumasına nasıl hazırlanmıştı?

Fetihten sonra üçüncü gün Cuma idi ve Ayasofya, tarihinin en önemli günlerinden birini yaşıyordu.

Usta ve mimarlar gecelerini gündüzlerine katmışlar, bu kısa sürede bir de tahtadan minare yapmışlardı. Tasvirler kapatılmış, heykel ve putlar kaldırılmıştı. Ayasofya artık ilk Cuma namazına hazırdı.

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İlk Cuma namazı 1 Haziran 1453 tarihinde bizzat Fatih Sultan Mehmed tarafından kıldırıldı. Bu namaz İstanbul'da kılınan ilk Cuma namazıydı.

86 yıl sonra yine aynı duygularla Ayasofya Camii'nde kılınacak olan cuma namazı ile ecdadın mirası yeniden ibadete açılacak ve bir daha kapanmayacak!

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"Hilal"in "haç"a galibiyetinin timsali mahiyetindeki geleneğe göre: Feth olunan kalenin burçlarına bayrak dikilip, surların üstünden ezan sesleri yükselirken; padişahlar ilk Cuma namazını bu camilerde kılmışlardı.

Şair Baki, meşhur Kanuni mersiyesinde:

"Aldun hezar bütkedeyi mescid eyledun
Nakuus yerlerinde okuttun ezanları"

mısralarıyla bu eski zafer geleneğini, en güzel şekliyle edebiyat tarihimize mal etmiştir.

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