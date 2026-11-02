Ramazan'a manevi olarak nasıl hazırlanabiliriz?
Ramazan-ı Şerif, takvimlerin dönüştüğü sıradan bir zaman dilimi değil; ruhun yeniden dirildiği, kalplerin vuslat eşiğinde arındığı ilahi bir mevsimdir. Peygamber Efendimiz'in (sav) aylar öncesinden dualarla beklediği bu mübarek iklime hazırlıksız girmemek, Şaban ayının feyzinden Kur'an-ı Kerim'in nuruna, mide disiplininden ahlaki arınmaya kadar uzanan manevi adımları ilmek ilmek işlemekten geçer. Ramazan'ı sadece karşılamak değil, onunla dönüm noktasına ulaşmak isteyenler için kalbi ve bedeni oruca hazırlama rehberi…
🌿Ramazan-ı Şerif, bir takvim yaprağı değişimi ya da sıradan bir zaman diliminin gelişi değildir. Müminin yıllık manevi hayatının en büyük dönüm noktası, ruhun yeniden diriliş mevsimidir. Gözü yaşlı bir yolcunun vuslata ermeyi beklemesi gibi, mümin kalpler de bu aya hürmetle ve iştiyakla yönelmelidir.
🌿Hazırlıksız karşılanan bir Ramazan, zengin bir ziyafete uykulu adımlarla katılmaya benzer; insan borcunu eda etse bile o sofranın asıl manevi hazlarına ermekte güçlük çeker. Bu mübarek mevsime hürmet etmek, onu sadece bir yeme-içme disiplini olarak değil, kalbi ve zihni baştan başa imar edecek ilahi bir fırsat olarak görmekten geçer.
🌿Peygamber Efendimiz (sav), henüz aylar öncesinden bu iklime gönlünü açar, ruhunu Ramazan'ın manevi havasına hazırlardı. Receb ayı girdiğinde dualarını, "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur" (Taberani, El Mu'cemü'l Evsat, 189) niyazıyla süslemesi, bu vuslat arzusunun en somut göstergesidir.
🌿Ashabını da bu bilinçle eğiten Efendimiz, Şaban ayının son günlerinde yaptığı konuşmalarla gönüllere Ramazan'ın gölgesinin düştüğünü muştulardı. O'nun bu sünneti, müminin de bu mübarek zamana kalben niyet etmesi, günlerini sayması ve kavuşma heyecanını dualarında canlı tutması gerektiğini açıkça gösterir.
🌿Manevi hazırlık yolculuğunda Receb ve Şaban ayları, Ramazan'ın kapısını aralayan en kıymetli eşiklerdir. Zünnun-i Mısri'nin ifadesiyle; Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise mahsulü hasat etme zamanıdır. Şaban ayında ekilen tohumları sulamayan, ibadet iklimine girmeyen bir kimsenin Ramazan'da zengin bir ihlas ve huşu hasadı beklemesi gerçekçi değildir.
🌿Farz namazlardan önceki sünnetler nasıl insan nefsini ana ibadete hazırlayıp ona canlılık kazandırıyorsa, Ramazan öncesinde tutulan nafile oruçlar ve kılınan gece namazları da ruhu ve bedeni Ramazan'ın büyük manevi yüküne hazırlar.
🌿Üsame b. Zeyd (ra) rivayetinde ifade edildiği üzere Şaban ayı, insanların Receb ile Ramazan arasında gaflete düştüğü, ancak amellerin Alemlerin Rabbi'ne arz edildiği müstesna bir vakittir. (Nesai, Oruç, 2369) İnsanların çoğunun dünyalık telaşlara daldığı bu kritik dönemde ibadete sarılmak tüm müminle riçin oldukça önemlidir.
🌿Üç aylar boyunca idrak ettiğimiz Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ise ruhun basamak basamak yukarılara tırmandığı, Ramazan zirvesine ulaşmadan önceki manevi duraklardır. Bu gecelerde tövbeyle tazelenmek, Ramazan kapısına günahlardan arınmış bir kalple varmayı sağlar.
🌿Ramazan yaklaşırken yapılacak en birincil iş, samimi bir tövbedir. Günah yüküyle bükülmüş bir sırt, ibadetlerin manevi neşesini taşımakta zorlanır.
🌿Allah Teala'nın "Ey müminler! Hep birlikte tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz" (Nur Suresi, 31. ayet) buyruğu gereğince, evvela Rabbimizle olan bağlarımızı onarmalı, ardından kul haklarına dikkat ederek kırgınlıkları gidermeliyiz. Kalbinde kin, haset ve düşmanlık taşıyan bir ruh, orucun sükunetini hissedemez. Bu nedenle mübarek iklim başlamadan helalleşmek ve gönülleri arındırmak en temel hazırlıktır.