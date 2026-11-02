Ramazan'a manevi olarak nasıl hazırlanabiliriz?

1 /10 Ruhun yeniden diriliş mevsimi















🌿Ramazan-ı Şerif, bir takvim yaprağı değişimi ya da sıradan bir zaman diliminin gelişi değildir. Müminin yıllık manevi hayatının en büyük dönüm noktası, ruhun yeniden diriliş mevsimidir. Gözü yaşlı bir yolcunun vuslata ermeyi beklemesi gibi, mümin kalpler de bu aya hürmetle ve iştiyakla yönelmelidir.

🌿Hazırlıksız karşılanan bir Ramazan, zengin bir ziyafete uykulu adımlarla katılmaya benzer; insan borcunu eda etse bile o sofranın asıl manevi hazlarına ermekte güçlük çeker. Bu mübarek mevsime hürmet etmek, onu sadece bir yeme-içme disiplini olarak değil, kalbi ve zihni baştan başa imar edecek ilahi bir fırsat olarak görmekten geçer.

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