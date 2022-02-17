Osmanlı’nın İlk Toplu Konutları: Akaret Sıraevleri

▶ Akaretler Sıraev Grubu, 66 parsel ve bu parseller üzerinde bulunan toplam 133 konut biriminden oluşur. Bu parseller kendi içlerinde konum ve büyüklükleri bakımından birbirlerinden küçük ayrıntılar içerir. Ancak içlerinden en karakteristik olanı, iki caddenin kesiştiği köşede konumlanan üçgen biçimli adanın köşe parselidir.

▶ Beşiktaş'tan yukarı çıkarken adeta bir heykel gibi görünen bu parseldeki birim, yapıya simgesellik imajı verir.

▶ Bu özel parselin dışında kalan parsellerin tümü, kısa kenarları yoldan cephe alan dikdörtgen biçimli ve alanları 180 m² ile 220 m² arasında değişen parsellerdir.

Parsel: Tapu ve imar yasalarına göre üzerinde tek bir yapı kurulabilecek biçimde bölümlenmiş toprak parçası.

Ada: Sokak, cadde, demiryolu, akarsu gibi doğal engeller olabileceği gibi sonradan yapılan yapay engellerle çevrilmiş olan parseller topluluğuna verilen addır.