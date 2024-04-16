Sosyal medya nasıl dönüşecek?
Türk Rekabet Kurumu'nun kararı sebebiyle Threads'in 29 Nisan tarihinden itibaren ülkemizde faaliyetlerini geçici olarak durdurması akıllara sosyal medyanın dönüşümünün nasıl olduğunu ve bu andan itibaren nasıl seyredeceği sorularını getirdi? Sosyal medya raporlarına göre dünyadaki on telefon sahibinden dokuzunun aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı var. Sosyal medyanın yok olan uygulamalarını ve uzun süreli geçirmesi muhtemel dönüşümleri araştırdık.
Giriş Tarihi: 16.04.2024
14:13
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
16:32
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Meta çatısındaki markalardan olan ve Twitter'a rakip olarak piyasaya dahil edilen Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun aldığı karar sebebiyle 29 Nisan tarihinden itibaren ülkemizde geçici statüsünde faaliyet dışı kalacak.
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Twitter'ın satın alınmasının ardından Instagram tarafından yayınlanan uygulamanın kısıtlanmasıyla ilgili olarak Türk Rekabet Kurumu, "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yayınladı.
YAPAY ZEKA'NIN YAPAMADIĞI
🔹 Yaşanan bu durum,
milenyum çağı ile beraber hayatımıza giren ve zamanla yaşlantımızın merkezini işgal edecek bir konuma yükselen sosyal medyanın dönüşümünü de gündeme taşıdı.
Milenyum çağı nedir?
Latince bin ve yıl anlamına gelen milenyum terkip olarak kullanıldığında "bin yıl" manasına gelir.
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2000 yılının ardından hayatımıza kendisinden sonra gelecek ve medyayı farklı bir düzleme çıkaracak olan pek çok sosyal medya uygulaması dahil oldu. Sosyal medya mefhumunu kuran uygulamalara ve sosyal medyanın dönüşümüne yakından bakalım.
HER GÜN GÜNCELLENEN VARLIK: MODERN İNSAN
🔹 İlk sosyal medya sitesi
SizDegrres idi. Onu dünya çapında büyük rakamlara ulaşan Orkut izledi. Lakin bu iki mecra varlıklarını fazla sürdüremedi.
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Google bu mecranın arama moturu olma özelliğini uygulamalara da döktü. Bu amaçla Google Wave, Google Buzz ve Google+ gibi mecralar çıkardı. Ama sonuç istenildiği gibi olmadı.
🔹 İnsanları bir alanda buluşturma fikrini
Friendster bir dönem yerine getirmişti. Ama her kullanıcının siteyi yavaşlatması ve uygulamanın buna çözüm bulamaması Friendster'in sonu oldu.
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2005-2008 yılları arası dünyanın en gözde sosyal medya uygulaması olan MySpace, Facebook'un kurulması ile yavaşça az kullanılmaya başlandı.
FIRSATLARI KAÇIRIN
🔹 Hızlı
tüketim kültürünün en önemli uygulanlarında birisi de Vine uygulamasıydı. Twitter tarafından satın alındıktan sonra 2013'de en çok indirilen 3 uygulamamadan biri olan Vine, kullanıcılarına altı saniyelik videolar sunuyordu.
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Salt görüntünün öne çıktığı uygulama günümüzde en aktif sosyal medya uygulamalarından olan TikTok'un öncüsüydü. 2016 yılında ise Vine'a yükleme yapılması iptal edildi. Vine'ın şöhreti yalnızca 3 sene sürmüş oldu.
HIZ VE HAZ ÇAĞINDA İNSAN