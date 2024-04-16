Sosyal medya nasıl dönüşecek?

🔹 Yaşanan bu durum, milenyum çağı ile beraber hayatımıza giren ve zamanla yaşlantımızın merkezini işgal edecek bir konuma yükselen sosyal medyanın dönüşümünü de gündeme taşıdı.

Milenyum çağı nedir?

Latince bin ve yıl anlamına gelen milenyum terkip olarak kullanıldığında "bin yıl" manasına gelir.

🔹 2000 yılının ardından hayatımıza kendisinden sonra gelecek ve medyayı farklı bir düzleme çıkaracak olan pek çok sosyal medya uygulaması dahil oldu. Sosyal medya mefhumunu kuran uygulamalara ve sosyal medyanın dönüşümüne yakından bakalım.

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