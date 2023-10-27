Filistin'de kadın ve çocuk olmak
Yirmi gündür Filistinli Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen ve artık soykırıma varan katliamlarda binlerce çocuk ve kadın şehit oldu. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, Filistin'de kadın ve çocuk olmak hususunu gündeme taşıdı. Evlerinde dahi rahat hareket edemeyen Filistinli kadınlar; Mescid-i Aksa'yı savundukları gibi bilinçli nesiller yetiştirerek Filistin davasına en büyük katkıyı sağlıyorlar.
Giriş Tarihi: 27.10.2023
12:25
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
14:01
FİLİSTİN'DE KADIN VE ÇOCUK OLMAK
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Vav Tv ekranlarında Nermin Taylan Erkutlu'nun sunumu ile yayın hayatına devam eden Yön Veren Kadınlar'ın 52. Bölümü geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu. Programın bu bölümünde dünya gündemini sarsan Filistin hadiseleri ele alındı.
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Keşkül Derneği kurucusu yazar Sema Coşkun'un konuk olarak katıldığı programda tüm insanlığın gözleri önünde işlenen soykırım kadınlar ve çocuklar bağlamında ele alındı.
◾ Program boyunca
"Filistin'de çocuklar nasıl bir dünyaya gözlerini açıyor? Filistin'de kadınlar ve çocuklar hangi zorlukları yaşıyorlar? Bir kadın Filistin'de nasıl bir hayat sürer? Filistin'de yetim kalan kızlara kim sahip çıkıyor, bu kızların akıbeti ne oluyor?" soruları cevap buldu.
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FİLİSTİN'İ TANIMAK
◾ Uzun yıllardır devam eden
Gazze direnişi ve İsrail'in katliam boyutundaki saldırıları esasında Filistin'i tanımak ve Filistinli Müslümanları anlamak arasındaki kuvvetli ilişkiyi de ortaya çıkarıyor.
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Araştırmacı-Yazar Sema Coşkun, "her ülkenin bir karaktere sahip olduğu"na değindikten hemen sonra Filistin'i "mücadeleci, güçlü bir kadın şeklinde" tasavvur ettiğini dile getirdi. özleriyle Filistin'in "Filistin'in havası tıpkı ana kucağı gibidir" s coğrafi konumu ve iklim koşullarından söz etti.
FİLİSTİN TARİHİNDE ÖNE ÇIKAN ZAMANLAR
OSMANLI'NIN EMANETİ
◾ Filistin
üç semavi din için mukaddes toprak olarak kabul edilir. Hristiyan itikadına göre Hz. İsa (AS), çarmıha burada gerilir. Biz Müslümanlar, peygamberleri ağırlayan bu beldeye Hz. Muhammed'in (SAV) miraca yükseldiği yer olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de "çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya" ibaresi geçtiği ayrıca ilk kıblemiz olması hasebiyle kıymet veririz. Daha birçok sebebin yanı sıra ilk kıblemizin Filistin topraklarında bulunması nedeniyle manevi anlamda oldukça değerlidir.
◾ Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, uğruna savaşların çıktığı, canların feda edildiği
Filistin'in bilhassa Müslüman Türkler için özel bir yeri vardır. Bu topraklar Osmanlı'nın bizlere bir emanetidir.
KUDÜS'TE OSMANLI İZLERİ
"FİLİSTİN BİZİM MESELEMİZ DEĞİL" Mİ?
◾ Özellikle son zamanlarda
sosyal medya üzerinde en çok karşılaşılan tartışmaların başında Filistin'de meydana gelen olayların bizi ne derece ilgilendirdiği geliyor. Bu mesele programda detaylıca ele alındı. Filistin'i sahiplenmemizin temel sebebi aslında yukarıda değinilen dini ve tarihi sebepler.
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Nermin Taylan Erkutlu, vurguladı. İsrail bayrağında yer alan iki çizgiden birinin Fırat Nehri'ni diğerinin Nil Nehri'ni simgeliyor. Erkutlu, "İsrail yapılanmasının arz-ı mev'ud (vaat edilmiş topraklar) kapsamında bizim topraklarımızın da bulunduğunu" nin "Filistin bizim meselemiz değil" söylemi" yanlışlığını dile getirdi.
KIYAMA DURAN KADINLAR
◾ Her geçen gün daha da şiddetlenen işgal altındaki coğrafyanın kadınları
ne olursa olsun topraklarını terk etmeyeceklerinin altını çiziyor. Sema Coşkun, bu durumu sözleriyle açıkladı. "Toprak anadır, insan anasından nasıl ayrılır?" ifadelerini kullandı. "Bundan dolayı Filistinli kadınların duruşları dimdiktir. Tıpkı namazda kıyama duran kadınlar gibi. Onlar hayatları boyunca kıyamdalar. "
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Mücadeleci bir ruh, Filistin'de kadın olmanın doğal bir getirisidir. Coşkun, tarihte Anadolu kadınları ile Filistinli kadınların benzerliği üzerinde durdu. Anadolu kadını Kuvâ-yı Milliye yılları ve seferberlik ilan edildiği dönemlerde varını yoğunu verip destansı bir mücadele örneği gösterdi. Nene Hatun, Kara Fatma gibi liderlerin torunu olmaktan gurur duyarız. Coşkun programda, bugün Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te verilen mücadelenin yakın tarihte Türkiye topraklarında verildiğini vurguladı.
KAHRAMAN ANADOLU KADINLARININ DESTANSI MÜCADELESİ