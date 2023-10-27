Filistin'de kadın ve çocuk olmak

OSMANLI'NIN EMANETİ

◾ Filistin üç semavi din için mukaddes toprak olarak kabul edilir. Hristiyan itikadına göre Hz. İsa (AS), çarmıha burada gerilir. Biz Müslümanlar, peygamberleri ağırlayan bu beldeye Hz. Muhammed'in (SAV) miraca yükseldiği yer olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de "çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya" ibaresi geçtiği ayrıca ilk kıblemiz olması hasebiyle kıymet veririz. Daha birçok sebebin yanı sıra ilk kıblemizin Filistin topraklarında bulunması nedeniyle manevi anlamda oldukça değerlidir.

◾ Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, uğruna savaşların çıktığı, canların feda edildiği Filistin'in bilhassa Müslüman Türkler için özel bir yeri vardır. Bu topraklar Osmanlı'nın bizlere bir emanetidir.

KUDÜS'TE OSMANLI İZLERİ