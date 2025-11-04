Allah Resulü'nün (SAV) dilinden sosyal hayat ve ahlak

3 /40













📖

Ebû Eyyûb'den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):

Bir Müslüman"ın din kardeşine üç günden fazla küs durması (ve bu şekilde) karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helâl olmaz. Bunların en hayırlısı, önce selâm verendir, buyurmuştur.

(Buhârî, İsti'zân, 9)

HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ