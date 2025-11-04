Allah Resulü'nün (SAV) dilinden sosyal hayat ve ahlak
İslam hayatın her anını ve yanını kuşatan değerler manzumesidir. Öyle ki pek çok mefhum İslam ile değer kazanmıştır. Sosyal hayat ve ahlak kavramları dinimizin çok önem verdiği ve kurallarla belirlediği çerçevelere sahiptir. Allah Resulü (SAV) müminlerin sosyal yaşantısını ve ahlak kavramını belirleyecek hadis-i şerifler ile asırlar ötesinden günümüze seslenmektedir.
📖
Ebû Hüreyre'nin (ra) işittiğine göre, Resûlullah (sav):
Müslüman"ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir:
Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek,
buyurmuştur.
(Buhârî, Cenâiz, 2)
📖
Abdullah b. Mesûd'den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):
Üç kişi iseniz, ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın, çünkü bu onu üzer, buyurmuştur.
(Müslim, Selam, 38)
📖
Ebû Eyyûb'den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):
Bir Müslüman"ın din kardeşine üç günden fazla küs durması (ve bu şekilde) karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helâl olmaz. Bunların en hayırlısı, önce selâm verendir, buyurmuştur.
(Buhârî, İsti'zân, 9)
📖
Ebû Mûsa'dan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):
Biriniz üç defa izin ister de kendisine izin verilmezse geri dönüversin! buyurmuştur.
(Müslim, Âdâb, 33)
📖
Cabir b. Abdillah'tan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):
Zulümden sakının! Çünkü zulüm kıyamet gününde (zulmeden için) zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının! Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevk etmiştir, buyurmuştur.
(Müslim, Birr, 56)