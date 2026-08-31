Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: İmam Buhari

1 /10 İlim yolunda bir hayat















📌 810 senesinde Buhara'da doğan İmam Buhari'nin asıl adı Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cufi'dir. İmam Buhari olarak anılması Buharalı olması ve bu şehir üzerinden bir şöhret kazanması ile olmuştur.

📌 İlim ile yakından alakalı bir evde dünyaya gelen Buhari'nin babası İsmail, Malik b. Enes ve Abdullah b. Mübarek gibi büyük âlimlerden hadis ve muhtelif ilimler tahsil etmiş, Buhara'da tanınan bir zattır.

Malik b. Enes kimdir?

712-795 yılları arasında yaşayan büyük fıkıhçı ve muhaddistir. Fikirlerinden hareketle Malikilik ortaya çıkmıştır.



Abdullah b. Mübarek kimdir?

(x)736-797 yılları arasında yaşayan, İmam-ı Azam'ın talebelerinden olan zahidliği ile öne çıkan büyük bir âlimdir.



📌 Yüce Allah Zümer suresinde "(Bu adam mı,) yoksa âhiret kaygısıyla ve rabbinin rahmetine nâil olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi (daha iyi)?" De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Doğrusu ancak akıl iz'an sahipleri bunu anlar." buyurarak ilmi övmüş, bilenlerin üstünlüğüne dikkat çekmiştir. Bu ayetten hareketle Müslümanlar, en şerefli rütbe olarak ilmi kabul edip, İslam şehirlerini birer ilim merkezine çevirmişlerdir.





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