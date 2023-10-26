Günümüzde ruhun hastalıkları
Modern çağın insanları bireyselleşmeye itmesiyle insanoğlu gün geçtikçe yalnızlaşıyor. Kapitalist sistemin de desteğiyle adeta tüketim çılgınlığının yaşandığı dünyada, insanlar kendilerini tükettikleri nesneler üzerinden tanımlıyorlar. Bu da insanları derin bir anlamsızlık, bencillik, yabancılaşma, umutsuzluk ve tükenmişliğe itiyor.
Giriş Tarihi: 27.10.2023
11:55
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
16:04
🔸 Modern çağın insanoğlunu değiştirip dönüştürme konusunda oldukça
başarılı olmasının yanında insanoğlu da her şeye alışma konusunda oldukça başarılıdır. İ Birbirinin yüzüne bakmayıp ekranlara bakan yüzler artık her yerdeler. nsan gittikçe robotlaşıyor ve teknolojiye bağımlı hale geliyor. Yanında telefonu, telefonunda interneti olmadığında kaygı yaşayan, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla.
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umutsuzluğa kapılıp Yaşamı anlamlandırmayı tüketim ve sanal dünyada arayan insanoğlu, Her geçen gün artan bu şikayetler, yabancılaşma, yalnızlaşma, tükenmişlik ve anlamsızlık gibi hislerle boğuşuyor. insanoğlunun yavaşlayıp düşünmeye, yüz yüze ilişkiler kurmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu daha da ortaya koyuyor.
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ANLAMSIZLIK
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Anlamsızlık duygusu, günümüzde sıkça karşılaşılan ruhsal sıkıntılardan biridir. Bu sıkıntının ortaya çıkmasında kişinin yaşadığı hayal kırıklıkları büyük rol oynar.
🔸 Anlamlı bir yaşam,
kişinin hayatını anlamlı kılacak amaçlarının olmasıyla mümkündür. verilen addır. Anlam arayışı, kişilerin yaşamlarını daha iyi bir noktaya getirmek ve problemlerini çözmek için yaptıkları eylem, değişim ve yeniden düzenlemelerin tümüne
🔸 Anlamsızlık,
kişinin uğruna yaşayacağı bir şeyinin, tutunacak bir dalının olmamasıdır. Modern dünyada insanların bir kısmı, birçok imkana sahip olmasına rağmen yoğun bir anlamsızlık duygusu içindedirler.
🔸 İnsanoğlu etrafındaki birçok uyaran karşısında durup düşünmeye varoluşunu anlamaya imkan bulamıyor. Varoluşçu psikiyatrist Yalom,
günümüzde pek çok kişinin yaşamda anlam ve amaç bulamamaktan şikayetçi olduğunu aktarmıştır.
🔸 Frankl'a göre
Anlam ve amaç olmadan insanın hayattan keyif alıp insanca yaşaması mümkün değildir. anlamsızlık varoluşun temel kaygılarından biridir.
Victor Emil Frankl kimdir?
Nörolog ve psikiyatrist olan Frankl, varoluşçu psikolojinin bir türü olan logoterapinin kurucusudur. "İnsanın Anlam Arayışı" kitabı okuyucular tarafından oldukça ilgi çekmiştir.
Irvın D. Yalom kimdir?
Amerikalı psikiyatrist, varoluşçu psikolojinin yaşayan en öenmli temsilcilerindendir.
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YABANCILAŞMA
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Yabancılaşma, Yabancılaşma, anlamsızlığın da katkılarıyla karşımıza çıkan bir histir. kişilerin duygu, düşünce ve eylemleri üzerindeki kontrolü kaybetmelerini, kendi iç alemlerine, yaşadıkları topluma uyum sağlamamalarını ve kültürlerine özgü düşünme ve davranma özelliklerini kaybetmeleridir.
🔸 Yabancılaşma terimi, Latincedeki
"öteki, başkası" manasında kullanılan " alienationem" sözcüğünden türetilmiştir. Yabancılaşma, bireyin kendi özünden, ortaya koyduğu üründen ve toplumsal çevresinden koparak kimlik kaybı, kendi kültürüne dair değerleri kaybetmesi ve kuralsızlık gibi sorunları açığa çıkarır.
🔸 Yabancılaşma,
Batı medeniyetinin gelişim süreci ile paralellik gösterir. Hızın ve tüketimin revaçta olduğu günümüz dünyasında her şey tükendiği gibi insan da tükenmektedir.
🔸 Yapılan araştırmalar,
30 yaşından küçük olan bireylerde amaçsızlık ve anlamsızlık hissinin daha yaygın olduğunu ve ekonomik düzeyi ortalamanın üstünde olanların yabancılaşma hissini daha fazla yaşadıklarını ortaya koymuştur.
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