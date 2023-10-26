Günümüzde ruhun hastalıkları

🔸 Modern çağın insanoğlunu değiştirip dönüştürme konusunda oldukça başarılı olmasının yanında insanoğlu da her şeye alışma konusunda oldukça başarılıdır. Birbirinin yüzüne bakmayıp ekranlara bakan yüzler artık her yerdeler. İnsan gittikçe robotlaşıyor ve teknolojiye bağımlı hale geliyor. Yanında telefonu, telefonunda interneti olmadığında kaygı yaşayan, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

🔸 Yaşamı anlamlandırmayı tüketim ve sanal dünyada arayan insanoğlu, umutsuzluğa kapılıp yabancılaşma, yalnızlaşma, tükenmişlik ve anlamsızlık gibi hislerle boğuşuyor. Her geçen gün artan bu şikayetler, insanoğlunun yavaşlayıp düşünmeye, yüz yüze ilişkiler kurmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu daha da ortaya koyuyor.

Dijital çağda medya hastalıkları