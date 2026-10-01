Çağın hastalığı: Panik atak

3 /10















Panik bozukluk nedir?

🔸 Panik bozukluk ise panik atakla ilgili bir rahatsızlıktır. Aniden gelişen panik atak ve bu atakların tekrar gerçekleşmesine yönelik kaygıdır. Dört kezden daha fazla panik atak yaşanması durumunda panik bozukluk tanısı konulur.

🔸 Panik bozukluk kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Fakat bu bozukluk, uygun tedavi ile kontrol edilebilen bir rahatsızlıktır.