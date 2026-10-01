Çağın hastalığı: Panik atak
Beklenmedik şekilde vücutta büyük bir korku hali oluşturan panik atak, bireylerin sosyal hayatını ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Tekrarı halinde panik bozukluğa yol açabilen bu rahatsızlık, atağın tekrar gelme endişesiyle vücudun sürekli bir alarm halinde olmasına neden olur. Peki, panik atağın belirtileri nelerdir? Panik atak nasıl tedavi edilir?
Panik atak nedir?
🔸 Panik atak, görünürde hiçbir tehlike unsuru olmamasına rağmen aniden ve fiziksel belirtilerle adeta alarm gibi ortaya çıkıp büyük bir korku hissi oluşturan anksiyete bozukluğudur.
🔸 Belli durumlarda endişe ve panik yaşamak normaldir. Fakat panik atak bozukluğundan muzdarip bir kişi için kaygı, endişe, stres ve panik belirgin bir neden olmadan ortaya çıkar.
Modern çağın hastalığı: Bencillik
Panik bozukluk nedir?
🔸 Panik bozukluk ise panik atakla ilgili bir rahatsızlıktır. Aniden gelişen panik atak ve bu atakların tekrar gerçekleşmesine yönelik kaygıdır. Dört kezden daha fazla panik atak yaşanması durumunda panik bozukluk tanısı konulur.
🔸 Panik bozukluk kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Fakat bu bozukluk, uygun tedavi ile kontrol edilebilen bir rahatsızlıktır.
🔸 Panik bozukluk genellikle erken yetişkinlik döneminde 20 ile 35 yaşları civarlarında ortaya çıkar. 10 dakikadan 1 saate kadar sürebilir. Bu rahatsızlık kişiden kişiye farklı şekilde deneyimlenebilir.
🔸 Bu yüzden çok çeşitli belirtilere sahiptir. Kimi insanlarda panik atak sonrasında yeni bir atağın oluşacağına dair aşırı derecede bir korku ve kaygı hissi oluşur.
Kusursuzluk sanrısı: Ördek sendromu
🔸 Panik atak, sempatik sinir sistemini tetikleyen bir rahatsızlıktır. Bu tetiklenme sonucunda bedende tehlikeli bir durumla karşılaşma sırasında meydana gelen "savaş ya da kaç" tepkisi oluşabilir.
🔸 Bir belirti olmadan aniden ortaya çıkan panik atak, başladığı andan itibaren ortalama 10 dk içinde en yüksek noktasına ulaşır.
Sempatik sinir sistemi ne işe yarar?
Stresli bir durum esnasında vücudu gerilime hazırlayan sempatik sinir sistemi vücudun aktivitesini, enerji tüketimini arttırıcı şekilde hareket ettirir.