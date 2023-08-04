Çağın hastalığı: Panik atak
Beklenmedik şekilde vücutta büyük bir korku hali oluşturan panik atak, bireylerin sosyal hayatını ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkiler. Tekrarı halinde panik bozukluğa yol açabilen bu rahatsızlık, atağın tekrar gelme endişesiyle vücudun sürekli bir alarm halinde olmasına neden olur. Peki, panik atağın belirtileri nelerdir? Panik atak nasıl tedavi edilir?
Giriş Tarihi: 04.08.2023
08:47
Panik atak nedir?
🔸 Panik atak, görünürde hiçbir tehlike unsuru olmamasına rağmen
anksiyete bozukluğudur. aniden ve fiziksel belirtilerle adeta alarm gibi ortaya çıkıp büyük bir korku hissi oluşturan
🔸 Belli durumlarda endişe ve panik yaşamak normaldir. Fakat panik atak bozukluğundan muzdarip bir kişi için
kaygı, endişe, stres ve panik belirgin bir neden olmadan ortaya çıkar.
Modern çağın hastalığı: Bencillik
Panik atak belirtileri nelerdir?
↪ Göğüs ağrısı
↪ Sıcak basması
↪ Üşüme ve titreme
↪ Bayılacak gibi hissetme
↪ Nefes darlığı
↪ Kalp atışında hızlanma
↪ Ölüyorum hissi
↪ Bulantı
↪ Karın ağrısı
↪ Terleme
↪ Gerçeklikten kopma
↪ Bedeninden uzaklaşmış, kopmuş hissetmek
Panik bozukluk nedir?
🔸 Panik bozukluk ise panik atakla ilgili bir rahatsızlıktır. Aniden gelişen panik atak ve bu atakların tekrar gerçekleşmesine yönelik kaygıdır.
Dört kezden daha fazla panik atak yaşanması durumunda panik bozukluk tanısı konulur.
🔸 Panik bozukluk kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Fakat bu bozukluk, uygun tedavi ile kontrol edilebilen bir rahatsızlıktır.
🔸 Panik bozukluk genellikle
20 ile 35 yaşları civarlarında ortaya çıkar. erken yetişkinlik döneminde Bu rahatsızlık kişiden kişiye farklı şekilde deneyimlenebilir. 10 dakikadan 1 saate kadar sürebilir.
🔸 Bu yüzden çok çeşitli belirtilere sahiptir. Kimi insanlarda panik atak sonrasında yeni bir atağın oluşacağına dair aşırı derecede bir korku ve kaygı hissi oluşur.
Kusursuzluk sanrısı: Ördek sendromu
🔸 Panik atak,
bir rahatsızlıktır. Bu tetiklenme sonucunda bedende tehlikeli bir durumla karşılaşma sırasında meydana gelen sempatik sinir sistemini tetikleyen tepkisi oluşabilir. "savaş ya da kaç"
🔸 Bir belirti olmadan aniden ortaya çıkan panik atak, başladığı andan itibaren ortalama
ulaşır. 10 dk içinde en yüksek noktasına
Sempatik sinir sistemi ne işe yarar?
Stresli bir durum esnasında vücudu gerilime hazırlayan sempatik sinir sistemi vücudun aktivitesini, enerji tüketimini arttırıcı şekilde hareket ettirir.
Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu