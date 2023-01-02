Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu

🔶 Vav TV'de her hafta yayınlanan sevilen program Kendini Bilmek'in bu haftaki konukları Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Erdem Koçak ve Klinik Psikolog Gaye Kağan oldu. Programın bu haftaki bölümünde "tükenmişlik" kavramı ele alındı. "Neden tükeniyoruz, nasıl tükeniyoruz soruları tükeniyoruz?" gibi sorular irdelendi. Klinik Psikolog Gaye Kağan, insanları tüketen şeylerin neler olduğunu,

"Tüketim çağında olduğumuz için çok fazla şey tüketebiliyor, bizi aslında. Tükenmişlik daha çok iş alanında görülüyor. "İş alanında bizi daha çok neler tüketiyor?" dediğimizde yoğunluktan dolayı nefes alamıyorsak kendimize zaman ayıramıyorsak ve sürekli zihinde yaşıyor oluyorsak bu tükenmişliği doğru gidebiliyor. Burada iş hayatında olmasının sebebi yani sadece iş sahibi insanlar tükeniyor demek değil. Ev hanımları da tükenebiliyor. Meşgul olduğumuz şey bir yerden sonra anlamını yitirmeye başlayıp aslında motivasyonun tükenmeye başladığında, kendini götürmemeye başladığında tükenmişliğe doğru yol açabiliyor. Sürekli çalışmak, yoğun tempo değil. Bazen rutinlerin sürekli aynı şekilde devam etmesi de tükenmişliğe götürebiliyor insanı. Hani o rutin devam ediyorken otomatik pilota bağlayarak çalışırken kendini görmemesi, hani araba kullananlar ya da bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra otomatik olarak kullanırsın, bakmazsın. Hani şu an vites mi değiştiriyorum, işte frene mi basıyorum ya da hani pedalları mı çeviriyorum. Hayatı da böyle otomatik pilota bağlamış olarak yaşıyor olmak da bizi tüketiyor." cümleleri ile izah etti.