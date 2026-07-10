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Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Yayınlanma Tarihi: 10.07.2026 12:59

Gazze bugün önümüzde bir insanlık ödevi olarak durmakta. Gazzeli gazeteci Mohammed Omer'in Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze başlıklı eseri, Temmuz 2014 başında başlatılan Koruyucu Hat Operasyonu'na odaklanıyor. Ailesi ile birlikte Gazze'deki süreci anlatan Omer, günlüğünde insanlık ayıbı olan saldırılar esnasında yaşananları gün gün tarihe not düşüyor. İşte, Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze...

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Var olma ya da kendimizi savunma hakkımız bile yok gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bu hak yalnızca İsrail'e ait

📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer

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Geceler en kötüsü. Bombalamalar o zaman artıyor. Hiçbir yer güvenli değil. Ne bir cami ne bir kilise ne bir okul ne de bir hastane. Hepsi potansiyel hedef.

📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştıkça, Gazzeliler günde sadece iki saat elektrik alabiliyor ve bu da sıkıntılarını önemli ölçüde artırıyor.

📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer

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Çocuklarının büyüdüklerinde bu uykusuz geceleri unutmayacaklarını söylüyor ve bunun bölgede barış şansını tehlikeye atmasından korkuyor. Mahmum, "Yedi yaşındaki bir çocuk İsrail'in kendisini bu kadar küçük yaşta kuşattığını biliyorsa, barış olamaz" diyor.

📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer

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Genelde sükûnet dönemlerinde Gazze halkı önce hasarı inceler, ardından enkazdaki yaralıları bulmaya ve ölülerini gömmeye çalışır, sonra da taziye için yas çadırlarını ziyaret eder.

📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer

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