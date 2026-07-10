Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

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Geceler en kötüsü. Bombalamalar o zaman artıyor. Hiçbir yer güvenli değil. Ne bir cami ne bir kilise ne bir okul ne de bir hastane. Hepsi potansiyel hedef.

📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer