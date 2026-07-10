Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze
Yayınlanma Tarihi: 10.07.2026 12:59
Gazze bugün önümüzde bir insanlık ödevi olarak durmakta. Gazzeli gazeteci Mohammed Omer'in Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze başlıklı eseri, Temmuz 2014 başında başlatılan Koruyucu Hat Operasyonu'na odaklanıyor. Ailesi ile birlikte Gazze'deki süreci anlatan Omer, günlüğünde insanlık ayıbı olan saldırılar esnasında yaşananları gün gün tarihe not düşüyor. İşte, Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze...
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Çocuklarının büyüdüklerinde bu uykusuz geceleri unutmayacaklarını söylüyor ve bunun bölgede barış şansını tehlikeye atmasından korkuyor. Mahmum, "Yedi yaşındaki bir çocuk İsrail'in kendisini bu kadar küçük yaşta kuşattığını biliyorsa, barış olamaz" diyor.
📚 Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze - Mohammed Omer