Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

▪️ Bilgi kaynaklarının dijitalleşmesi insanlık için öncelikle büyük bir atılım oldu. Artık bir bilgi için saatlerce kitap karıştırmak tarih olmuş, insanlar aradıkları bilgilere internet üzerinden ulaşır hale gelmişlerdi. Bu durum zamanla elde edilen bilgilerin kaynağını sorgulama ve gerçke bilgiye ulaşma sorunsalını doğurdu.

▪️ İnternet sağlayıcıları üzerinden kötü niyetli kimseler kitleleri, manipüle etmeye, hakikati gizlemeye ve kendi doğrularını insanlara empoze etmeye başladılar. Fikir dünyasının en özgün dijital mecrası olan Fikriyat.com'un hikayesi de böyle başladı.

▪️ Sahih bilginin peşinde bir arayış çabası olan Fikriyat, yıllardır doğru bilgiyi kullanıcılarına ulaştırmaya çalışan bir mecra olarak yürüyüşünü sürdürmekte. Öyle ki her Fikriyat okuru kendisine sunulan bu ayrıcalık ile doğru bilgiye gönül rahatlığı ile ulaşmakta.

▪️ Google'ın yeni yayınladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümü ile Fikriyat.com'u listenize ekleyerek, Google üzerinden aradığınız bilgilerde Fikriyat.com başlıklı özgün içeriklere daha kolay ulaşabilirsiniz.

▪️ Google, kullanıcıların haber akışlarını kişiselleştirmelerine imkan tanıyan Tercih Edilen Kaynaklar özelliğini aktif hale getirdi. Bu kullanıcı konforunu önceleyen liste sayesinde, kullanıcılar artık kendi belirledikleri güvenilir ve doğru haber yayınlarını öncelikli olarak sayfasında görebiliyor. Böylece yanlış bilgi akışına karşı daha iyi korunarak, ilgi alanlarına uygun ve teyitli içeriklere daha hızlı erişim sağlayabiliyorlar.

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