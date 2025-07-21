Hayat yolculuğuna rehberlik eden 5 ayet

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◾Dünya hayatı Müslümanlar için bir zorluk ve ayrılığı ifade eder. Öyle ki bu zorluk peşinde bir kolaylığı ve ferahlığı da saklar. İnşirah Suresi'nin en büyük müjdelerinden birisi budur.

◾Bu hususiyet dilimizde "önce zahmet sonra rahmet" gibi atasözleri ile tezahür etmiştir. Hayatımızda karşılaştığımız zorlukları bir rahmet vesilesi olarak görmemiz beklenir.

İNŞİRAH SURESİ FAZİLETİ VE MUHTEVASI