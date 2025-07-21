Hayat yolculuğuna rehberlik eden 5 ayet
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resulullah'ın (SAV) en büyük mucizesidir. Yolunu kaybetmek istemeyenler için bir hidayet rehberi, yaşamını Allah Teala'nın çizgisine uydurmak isteyenler için yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim, insanlara Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını, dinimizin hükümlerini açıklayan bir kılavuzdur. Müslümanlar tarafından okunan ve hayata tatbik edilmeye çalışılan Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza rehberlik edecek 5 ayeti tefsiri ile beraber araştırdık.
Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur.
Ra'd Suresi 28. Ayet
Ra'd Suresi 28. Ayet Tefsiri
▪ Bir uyarıcı ve bir müjdeleyici olarak peygamberin görevi mûcize göstermek değil, insanları uyarmak; onlara hakkı, adaleti, güzeli ve doğruyu göstermek; haksızlık, adaletsizlik ve sapkınlıktan sakındırmaktır. Allah Teâlâ bir lutuf olarak gönderdiği peygamberleri mûcizelerle de desteklemiştir; ancak inkârcılar Hz. Peygamber'in getirdiği mûcizeleri yeterli bulmuyor, herkesin kabule mecbur kalacağı bir mûcize istiyorlardı. Böyle bir mûcize ise imtihan amacını ortadan kaldıracağı için ilâhî hikmete uygun değildi.
◾ Müslümanlar en zor durumlarda dahi Allah Teala'dan ümit kesmez, taze olma halini muhafaza ederler. Allah Teala'yı anmak olan zikir; kişiyi diri tutan bir eylem, dili temizleyen ilahi bir hediyedir.
◾ Allah Teala tarafından izlendiğinin farkında, bilincinde olmanın bir yansıması olan zikir, hem dil hem de kalple yapılan bir eylemdir. Kalbin gıdası, ruhun huzur kaynağı olan zikir, kalplerin tatmin olması için gereken yegane kavramdır.
Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var.
İnşirâh Suresi 6. Ayet
İnşirâh Suresi 6. Ayet Tefsiri
▪ Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, "Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!" buyurmuştu (Muvatta', "Cihâd", 6; Taberî, XXX, 151).
◾Dünya hayatı Müslümanlar için bir zorluk ve ayrılığı ifade eder. Öyle ki bu zorluk peşinde bir kolaylığı ve ferahlığı da saklar. İnşirah Suresi'nin en büyük müjdelerinden birisi budur.
◾Bu hususiyet dilimizde "önce zahmet sonra rahmet" gibi atasözleri ile tezahür etmiştir. Hayatımızda karşılaştığımız zorlukları bir rahmet vesilesi olarak görmemiz beklenir.
Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Bakara Suresi 216. Ayet
Bakara Suresi 216. Ayet Tefsiri
▪ İslâm'da savaşın hükmü, milletlerarası ilişkiler bakımından tabii halin savaş mı, barış mı olduğu, savaşın sebepleri; farklı çıkarlara, din ve kültürlere sahip insan topluluklarının dünyada barışık olarak yan yana veya iç içe yaşamalarının mümkün ve câiz olup olmadığı gibi konulara ilgili âyetlerin açıklamalarında yer verilmiştir (meselâ bk. Bakara 2/256; Âl-i İmrân 3/28; Nisâ 4/75-76). Bu âyet İslâm'da savaşa izin verildiği ve gerektiğinde farz kılındığı hükmünü getirmekten ziyade, daha önce gelmiş bulunan bu hükmün gerekçesini vermeyi ve savaşla ilgili bazı meselelere açıklık getirmeyi hedeflemektedir.