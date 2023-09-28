Benlikten vazgeçiş: Enaniyet zinciri

ENANİYET KAVRAMI

🔸 Arapça bir kelime olan enaniyet "ben" anlamına gelen "ene" kelimesinden türer. Kişinin kendisini ve çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması, bencillik manalarına gelen ahlak ve psikoloji terimidir.

🔸 Benlik, bencillik, benmerkezcilik olarak tanımlanır ve insanın yalnızca kendisiyle ilgilenmesi, herkesi ve her şeyi kendisine fayda sağlayan bir araç olarak görmesi şeklinde yorumlanır.

Modern çağın hastalığı: Bencillik