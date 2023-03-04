Nefsin mertebeleri nelerdir?

🔷 Efendimiz (SAV) nefisle alakalı olan bir hadisinde şöyle buyurur:

"Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı (ahmak) kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan (ve buna rağmen hâlâ) Allah'tan (iyilik) temenni edendir"

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 25; İbn Mâce, Zühd, 31)

🔷 Kişi, kendine şerri emreden, arzu ve şehveti sunan nefsine karşı dikkatli olmak durumundadır.

🔷Sabrederek nefsine hakim olan kimse, arzularını helal kılınanlarla giderir, öfkesini yutar ve Rabbine olan sorumluluklarını yerine getirir.