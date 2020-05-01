Ayet ve hadislerle İslam’da nefis muhasebesinin önemi

İnsanoğlu kimi zaman servetle, makamla kimi zaman açlıkla sınanır. Çünkü yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, imtihanı da beraberinde getirir. İnsanın en büyük sınavlarından birisi ise nefsiyle mücadelesidir. Nefis; insanın özü, kendisi, ilâhî latife, kötü huyların ve süflî arzuların kaynağı anlamına gelir. İnsanın istek ve arzularının tamamını kapsar. Günlük dilde, kişilerin istek, arzu ve ihtiraslarını karşılamaktadır. Nefis, Kur'an ve hadislerin yanında, birçok bilim dalınca da üzerinde durulan bir kavramdır.

Ramazanda yapılan ibadetler ile ilgili ayet ve hadisler