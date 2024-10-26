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KÜLTÜR SANAT

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15. durağı, İzmir Kültür Yolu Festivali başladı.

İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
Yayınlanma Tarihi: 26.10.2024 17:14:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:12

Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, kentte 58 noktada kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalin 9 günlük programın yanı sıra sonrasındaki 3 günde de konserlerle devam edeceğini kaydeden Terzi, "Gelecek misafirlerimiz İzmir'deki gastronomi noktalarından diğer antik kentlere, kültür sanat alanları ve merkezlerine kadar dolu dolu etkinlikleri gözlemleme, deneyimleme şansı bulacak." dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da programın kültür ve sanatın iç içe olduğu inanılmaz bir turizm festivaline dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlimizde bugün itibariyle başlayıp 9 gün boyunca devam edecek. 58 noktada 300 civarında etkinliğimiz olacak. Bunlar içerisinde opera, sanat, kültürle ilgili resim sergilerimiz, konserlerimiz, atölye çalışmalarımız hem müze binalarımızda, hem tarihi antik alanlarımızda, hem şehrimizin birçok noktasında devam edecek. 9 gün boyunca İzmirli hemşehrilerimiz kültüre, sanata, sanatçıya ve her türlü sanatsal etkinliğe doyacaklar."

Elban, konserlerin bu akşam gerçekleştirilecek 2 konserle başlayacağını sözlerine ekledi.

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik yapılacak.

Festival kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Koku Kültürü ve Turizm Derneği tarafından Atatürk'ün sevdiği kokulardan yapılan parfüm ile eski Roma'nın popüler parfümü de sergilenmeye başlandı.

İzmir'deki festival 3 Kasım'da sona erecek.

Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için gerçekleştirilen ve ülkenin en büyük kültür ve sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı takvimi ise 2-10 Kasım'da yapılacak Antalya Kültür Yolu Festivali ile tamamlanacak.

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