Film analizi: "5 Kırık Kamera"
İsrail işgali altındaki Filistin halkının günlük yaşamını, silah sesleri ve asker gözetimi altında geçen hayatı konu edinen "5 Kırık Kamera", Bil'in köyündeki halkın direnişini anlatır. Köylülerden Emad Burnat'tın çekip yönettiği yapım, Filistin'deki zulmü en gerçek ve yalın haliyle beyaz perdeye taşır. Filmde gösterilenler aslında hayatın ta kendisidir. Gerçek olamayacak kadar acı, kurgulanamayacak kadar hakikattir.
5 KIRIK KAMERA FİLMİNİN KONUSU
🔸 Filistin'in Bil'in köyünde, işgalci İsrail'in tecrit bariyeri inşa etme girişimi üzerine köylülerin direnişini konu edinir. Film, Siyonist İsrail'in zulmü altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışan, topraklarına sahip çıkan insanları, silah sesleri arasında büyüyen çocukları ve asker gözetimi altındaki hayatı gözler önüne serer.
🔸 Filistin'de yaşananları en yalın haliyle kayda alan kişi, köylülerden Emad Burnat'tır. Aslen çiftçilik ile uğraşan Burnat, kamera kullanımı noktasında kendisini geliştirir. Filmin çekimlerini ve yönetmenliğini yapar.
FİLMİN BAŞLANGICI
🔸 Filmin ilk sahnesinde kendisini tanıtan Burnat, ardından onu film çekmeye iten asıl meselesinden bahseder. Neden sinemayı seçtiğini şu sözlerle anlatır: "Başımdan pek çok olay geçti. Kızgın bir alev gibi kafamın içinde yanıyorlar. Acı ve sevinç, korku ve umut hepsi birbirine karıştı. Yolu kaybediyorum. Eski yaraların iyileşmek için zamanı yok. Yenileri eskilerin üzerini kapatıyor. Ben de anılarımı ayakta tutmak için film çekiyorum."
🔸 Çektiği görüntülerin üzerine olaylara dair detayları ve hislerini anlattığı ayrı bir ses ekler. "Bir gün İsrailli topograflar, toprağımızın tam ortasına ayırıcı bariyer koymak için ölçüm yapmaya gelir" diyerek meselenin başlangıç noktasını anlatır. Hikaye havasında bahsettiği olaylar, kendi yaşadıkları üzerinden tüm Filistinlilerin öyküsüdür aslında. O coğrafyanın insanı için farklı türden bir hayatı düşlemek bile oldukça güçtür.
FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR
🔸 Dört oğlu olan Burnat, her evladının Filistin'e dair bir başka ana şahitlik ettiğini, farklı çocukluklar geçirdiğini söyler. Bu durum, Filistin'deki olayların ne kadar hızlı değişebileceğini ve giderek kızıştığını gözler önüne serer.
🔸 İlk oğlu Muhammet, Oslo Barış Antlaşması dönemi olan 1995 yılında doğar. Bu süreçte coğrafyada umut hakimdir. İnsanlar daha özgür durumdadır. İkinci oğlu 1998'de doğan Yasin'dir. Onun döneminde ülkede belirsizlik vardır. Üçüncü oğlu ise ölü ve yaralılarla dolu bir hastanede dünyaya gelir. En küçükleri olan Gibreel, 2005 yılında doğar. Yönetmen, Gibreel'in küçüklüğünü görüntülemek için kamerasını eline alır. O dönemde patlak veren bariyer meselesi ile Bil'in direnişini anlatan bir filme dönüşür.
↪ Böylece Burnat, bariyerin yapılması kararının verildiği 2005 yılından yıkılma süreci olan 2010'a kadar geçen zamanı beyaz perdeye aktarmış olur.
DİKKAT ÇEKEN SAHNELER
🔸 Yönetmen, köyde yaşanan olayları her an kayda alır. Filmde gösterilenler aslında hayatın ta kendisidir. Gerçek olamayacak kadar acı, kurgulanamayacak kadar da hakikattir.
🔸 Filmin önemli sahneleriden biri, köye İsrail askerlerinin gelmesi ve patlama seslerinin duyulmasına rağmen bir kadının hiçbir şey yokmuş gibi bahçesinde çamaşır asıyor olmasıdır. Sanki rüzgarın, yağmurun sesi gibi sıradan karşılar duyduklarını.
🔸 İsrail'in kimi neden vurduğuna, niye tutukladığına anlam verilemeyen filmde, Siyonist İsrailliler köye gece baskınları düzenler. Tek amaçları, topraklarını ele geçirmeye çalıştığı insanları, evlerinden etmek, huzursuzluk vermektir. Bu gece baskınları esnasında, uykusundan uyanan masum çocukları dahi tutuklayarak götürürler.
🔸 Filmin ilginç anlarından bir diğeri de gece baskınlarının ertesi günü yaşanan olaydır. Savaşın ortasında büyüyen Fiistinli cesur çocuklar, ellerinde bayrakları ve pankartları, "Uyumak istiyorum" sloganları ile İsrail askerlerine karşı yürüyüş düzenler. Küçücük bedenleri ile vakur ve kendinden emin duruşları, tüm dünyaya ders verir niteliktedir.