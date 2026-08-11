▪️ TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamada, 2008'de hizmete alınan Türksat 3A uydusunun, uzun yıllardır ülkeye ve sektörün haberleşme ve televizyon yayıncılığı ihtiyaçlarına başarıyla hizmet verdiği aktarıldı

▪️ Türksat 3A uydusunun, televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefi doğrultusunda, uydu üzerinden iletilen yayınların, TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağı belirtilen açıklamada, "Geçiş sürecinden vatandaşlarımız ile Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli teknik planlamalar yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

▪️ 16 Ağustos itibarıyla Türkiye'de TV yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor. Yayınlar yeni nesil uydulara taşınırken, siz de televizyonunuzda kısa bir kanal taraması yaparak en sevdiğiniz kanallara kesintisiz ulaşabilirsiniz.

▪️ Yayınlarımızı dijital platformlardan izleyenlerin, herhangi bir işlem yapmasına ihtiyaç olmadan cihazları kendilerini güncelleyerek yeni kanal listelerini yükleyecektir.

▪️ TKGS olmayan acılar ve televizyonlar için TÜRKSAT Otomatik Tarama Frekansı:

🔸Frekans: 12.380

🔸Polarizasyon: Dikey

🔸Sembol Oranı: 27500

🔸FEC: 3/4

▪️ Yayınlarımızı uydu üzerinden takip eden izleyicilerimizin, kesintisiz erişim için televizyon veya uydu alıcılarında kanal taraması yapmaları yeterli olacak. Çanak antenlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor. TKGS destekli cihazlarda kanal listesi otomatik olarak güncellenecek. Dijital platform kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

16.08.2026 tarihinde devreye girecek güncel frekanslarımız

ATV, A HABER, A SPOR, A PARA, A2, VAV TV, MİNİKA GO, MİNİKA ÇOCUK

🔸Frekans: 12.207

🔸Polarizasyon: Yatay

🔸Sembol Oranı: 27500

🔸FEC: 3/4

🔸Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

ATV Avrupa, A HABER, A NEWS

🔸Frekans: 11.833

🔸Polarizasyon: Dikey

🔸Sembol Oranı: 7500

🔸FEC: 2/3

🔸Modülasyon Tipi: DVB-S2 8PSK

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