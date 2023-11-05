Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi
Siyonistler, "Arz-ı Mevud" yani kendilerine vadedilen topraklar olarak gördükleri Filistin'i, zaman içinde işgal etmiş ve milyonlarca insanı acımasız bir şekilde hayattan koparmışlardır. Bu zihniyet, Kıbrıs'ı da Arz-ı Mevud'un içinde görmektedir. Bu anlamda, yavru vatanla ilgilli birtakım sinsi faaliyetler yürütülmektedir. İşte, Kuzey Kıbrıs'taki siyonizm tehdidi hakkında bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 05.11.2023
14:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
19:40
KIBRIS'TA SİYONİZM TEHDİDİ
🔸 Siyonistler, tarihi süreçte "
kendilerine vadedildiğine inandıkları toprakların" yani bilinen ismiyle "Arz-ı Mev'ûd" düşüncesinin arkasına sığınıp milyonlarca insanı hayattan koparmıştır.
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Siyonizm zihniyetiyle yoğrulan İsrail yönetimi, Filistin topraklarını kanunsuz bir şekilde işgal etmeye adeta kodlanmıştır.
↪ Bu noktada bilhassa çocuklara yönelik yapılan saldırılar, siyonist yönetimin bir nesli tamamen yok etmeyi hedeflediğini göstermektedir.
Siyonizm Siyonizm, günümüzde Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını destekler, savunur ve Yahudi milliyetçiliğini temel alır.
Arz-ı Mev'ûd Allah'ın (CC) Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelecek nesle, vermeyi vaad ettiği topraklar için kullanılan bir terimdir.
Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm
ARZ-I MEV'ÛD İNANCI
🔸 İşgalci İsrail zihniyeti bugün,
"Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan bölgede" hak iddia eder ve günün birinde buralara sahip olacağına inanır. Onlara göre Arz-ı Mev'ûd, Türkiye'nin güney kesimini ve Kıbrıs adasını içine almaktadır.
🔸 Kısacası
Kıbrıs Adası büyük bir siyonizm tehdidiyle karşı karşıyadır. Vaktinde İngilizler tarafından Kıbrıs'a yerleştirilen Yahudiler, bu düşünceyi doğrular niteliktedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983 yılında, Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında kurulmuştur.
Kıbrıs'ta neler oluyor?
KIBRIS'A SAHİP OLAN TÜM AKDENİZ'E SAHİP OLABİLİR
🔸 Kıbrıs Adası;
stratejik, ekonomik ve askeri manada, tarih boyunca siyonistlerin odak noktasında olmuştur. Aynı zamanda düşüncesi, Yahudilerin yavru vatana olan ilgisinin en büyük ve en önemli sebeplerindendir. "Kıbrıs'a sahip olan tüm Akdeniz'e sahip olabilir"
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Adayı bu denli cazip kılan nedenlerden biri de Kudüs'e kuş uçumu mesafede olmasından ötürüdür. İsrail'in yavru vatana olan ilgisinin, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının da büyük bir etkisi vardır.
Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları
En eski yerleşim yerlerinden biri olan Akdeniz Bölgesi'nde ham petrol ve doğalgaz kaynakları mevcuttur.
Kıbrıs Barış Harekatı
SİYONİSTLERİN İSTEDİKLERİ BÖLGEDE DEVLET KURMA HAYALİ
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Siyonizmin kurucusu olarak kabul edilen Theodor Herzl, kendi milletine ait bir devlet kurmak istemektedir. İngilizler tarafından Doğu Afrika'da bulunan Uganda toprakları, Herzl'e teklif edilir. Theodor'ın aklındaki şudur; "İstedikleri bölgede devlet kurana kadar Uganda'nın geçici bir yer olarak kullanılmasıdır." Fakat burayla ilgili düşünceler havada kalır ve uygulamaya geçmez.
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Uganda dışında düşünülen başka yerler de vardır. Bunlar; Kıbrıs ve Sina Yarımadası'nın El-Ariş bölgesidir. İngilizler, Uganda teklifini yapmadan evvel Herzl önce davranmış ve İngilizlere Kıbrıs ve el-Ariş bölgelerinde bir devlet kurmak istediğini söylemiştir.
Theodor Herzl kimdir?
Theodor Herzl; Yahudi bir gazetecidir. Modern siyonizmin kurucusu kabul edilir.Sultan II. Abdülhamid ile olan diyaloglarıyla bilinmektedir.
Uganda nerede?
Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alır. Bu ülkenin denize kıyısı yoktur bir kara ülkesidir.
Belgeler ışığında Kudüs
ATLAMA TAHTASI: KIBRIS
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Theodor Herzl'in Kıbrıs'ta bir devlet kurmak istemesinin nedenlerinden ilki, yavru vatanın Filistin'in karşı kıyısında yer almasıdır. Böylece ilerde Filistin'i kolayca ele geçirebileceklerdir. Kısacası Yahudiler, Kıbrıs'ı bir olarak görürler. "atlama tahtası"
🔸 Kıbrıs'tan ziyade
El - Ariş bölgesini de düşünen siyonistler, buna İngilizlerin sıcak bakmamasından ötürü geri adım atarlar. Çünkü El-Ariş bölgesi, Yahudilere verilirse Mısır ile ilgili ciddi problemler yaşanacaktır...
El- Ariş bögesi
El-Ariş kenti, Mısır'ın kuzeyinde Sina Yarımadası'nda bulunur. Akdeniz kıyısında bir vaha ve liman şehri olarak anılan bu yer aynı zamanda Mısır'ın Şimal Sina ilinin idari merkezi ve en kalabalık bögesi kabul edilmektedir.
Gazze'nin hayata açılan kapıları