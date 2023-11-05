Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

KIBRIS'A SAHİP OLAN TÜM AKDENİZ'E SAHİP OLABİLİR

🔸 Kıbrıs Adası; stratejik, ekonomik ve askeri manada, tarih boyunca siyonistlerin odak noktasında olmuştur. Aynı zamanda "Kıbrıs'a sahip olan tüm Akdeniz'e sahip olabilir" düşüncesi, Yahudilerin yavru vatana olan ilgisinin en büyük ve en önemli sebeplerindendir.

🔸 Adayı bu denli cazip kılan nedenlerden biri de Kudüs'e kuş uçumu mesafede olmasından ötürüdür. İsrail'in yavru vatana olan ilgisinin, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının da büyük bir etkisi vardır.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları

En eski yerleşim yerlerinden biri olan Akdeniz Bölgesi'nde ham petrol ve doğalgaz kaynakları mevcuttur.