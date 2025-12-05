7 tepe İstanbul

1 /10













◾İslam kültür ve medeniyetinin en büyük şehirleri arasında kabul edilen İstanbul, Roma, Bizans ve İslam etkisi ile yoğrulmuş ve milletimizin mührünü almış bir şehir.

◾Asırlar içerisinde ediplerin ve şairlerin güzelliğini ifade etmek için yarıştığı şehir büyük ölçüde yara aldı ve eskidi. Bunda en büyük pay şüphesiz 4. Haçlı Seferi'ne aitti.

AZ BİLİNEN TARİHİ İSTANBUL FOTOĞRAFLARI