İstanbul’un tarih kokan 4 yeri

ÜSKÜDAR

🔸 İstanbul, geçmişten günümüze kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Semtleri, sokakları nice hikayeler barındırır. Hamamları, camileri, Galata Kulesi, tarihi surları, Kız Kulesi, çarşı-pazarları ile zengin bir atmosfere sahiptir. Bu güzel birikimleri barındıran yerlerden bir tanesi de Üsküdar'dır.

🔸 İstanbul yapılarından; kervansaraylar, camiler, mescidler, çeşmeler, yalılar ve sarayları vardır. Üsküdar, İstanbul'un en güzel ve en ihtişamlı pek çok yapısına evsahipliği yapar.

Kudüs Filistin'in Kalbidir