İstanbul’un tarih kokan 4 yeri
İstanbul gerçekten eşsiz bir şehir. Tarih ve kültür bakımından zengin, her köşesinde bir hikaye saklı. İstanbul'un göz alıcı güzelliklerini anlatmaya başlarsak, Kız Kulesi'nden Galata'ya, sahilinden tarihi yapılarına kadar birbirinden büyüleyici mekanlarla dolu. Coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir şehir. Peki, İstanbul'un tarihi yerlerini merak ettiniz mi? Üsküdar, Beşiktaş, Kuzguncuk ve Taksim gibi bölgelerdeki tarihi mekanlar, her biri kendi öyküsüyle adeta birer tarihtir. Bu bölgelerdeki tarihi zenginlikleri derlerken, belki de bazı gizli incileri gözden kaçırmış olabiliriz. Sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağımız o yerleri derledik.
Giriş Tarihi: 19.11.2023
10:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
13:04
ÜSKÜDAR
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İstanbul, geçmişten günümüze kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Semtleri, sokakları nice hikayeler barındırır. Hamamları, camileri, Galata Kulesi, tarihi surları, Kız Kulesi, çarşı-pazarları ile zengin bir atmosfere sahiptir. Bu güzel birikimleri barındıran yerlerden bir tanesi de Üsküdar'dır.
🔸 İstanbul yapılarından; kervansaraylar, camiler, mescidler, çeşmeler, yalılar ve sarayları vardır. Üsküdar, İstanbul'un en güzel ve en ihtişamlı pek çok yapısına evsahipliği yapar.
Kudüs Filistin'in Kalbidir
💠 İlk ismi Yunanca
Khyrsopolis'dir, "Altın şehir" anlamına gelir. Daha sonra Skutarion ismi ile anılmaya başlanır.
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Üsküdar, İstanbul'un fethi için de stratejik bir bölge olması nedeniyle uzun süre çeşitli devletlerin askeri üssü olarak kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet burayı fethettikten sonra ilçenin zamanla yerleşim yerleri mahallelere ayrılmıştır.
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Osmanlı zamanında Üsküdar, padişahların Otağ Çadırı'nı kurdukları bölgeyi de kapsar.
Kudüs'ün Kadim Tarihi
➡ Üsküdar'ın hikayesi
Fenikeliler'in oraya iki liman kenti kurmasıyla başlar. Fenikeliler, ticari iskele ve tersanelerini Salacak Limanı'nda kurmuşlardır. Daha sonra birçok devlet eli değiştiren Üsküdar, M.Ö. 675'de Akalar'a, M.Ö. 513'de Pers egemenliğine girer ve tam 458 sene Roma İmparatorluğu egemenliğinde yaşar.
➡ Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi ile Üsküdar,
Doğu Roma İmparatorluğu'na yani Bizans'ın himayesine geçer. Semt, 1453'te Sultan II. Mehmed'in İstanbul'u fethiyle Müslümanların eline geçer ve hızla gelişim göstermeye başlar. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla sayısız han, hamam, çarşı, kütüphane, okul, sıbyan mektebi ve daha nice yapılar kurulur.
*Fenikeliler
Antik Çağ'da yaşayan Sami dillerine mensup denizcilikle ilgilenen Akdeniz kavmi.
Kalem'in Ucu: Kudüs
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Hezarfen Ahmed Çelebi, dünyanın ilk uçuşunu Galata Kulesi'nden başlayıp Üsküdar'a inmesiyle gerçekleştirmiştir.
➡ Üsküdar, tarih boyunca pek çok
farklı devlete ev sahipliği yapmış önemli bir merkezdir. Bu yüzden zaman içinde farklı isimlerle anılmıştır. Şehrin adı tarihte birçok kez değişmiş ve farklı dönemlerde çeşitli isimlerle anılmıştır. Bazıları şu şekildedir:
▫ Antik çağda "Khrisopolis"
▫ Persler'de "Hrisopolis"
▫ Roma Dönemi'nde "Scutari"
▫ Bizans Dönemi'nde "Skudarium"
▫ Farça "Askadar",
▫ Evliya Çelebi'ye "Eski Dar"
▫ Türkler'in Üsküdar'ı
Hazerfan Ahmed Çelebi
Hezârfen Ahmed Çelebi, Evliyâ Çelebi'nin Seyahatnâme eserinde yer alır. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olduğuna inanılan Müslüman Türk bilgin.
TAKSİM
🔸 Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim semti, İstanbul'un tarihinde su sorunlarına çözüm arayışının izlerini taşıyan önemli bir bölgedir. Geçmişte şehir, büyük su sıkıntıları yaşamıştır. Bu sıkıntıları gidermek için
I. Mahmud, 1732 yılında Taksim Meydanı'nın bulunduğu bölgeye bir ı inşa ettirmiştir. Bu bina, o dönemde şehrin su temini için önemli bir adım olmuş ve suyun dağıtımını sağlamıştır. maksem binas
🔸 Hatların su dağıtım noktası olan
Taksim Meydanı ismini de bu işlevden alır. Bu yapı hala girişinde bulunmaktadır. İstiklal Caddesi
Maksem nedir?
Şehre gelen suların ölçülerek evlere ve benzeri yerlere dağıtımının yapıldığı, üleli havuz ve tekneleri olan üstü örtülü su haznesi yapılara denir.