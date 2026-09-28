Hürrem Sultan: Saraydan Vakıf Medeniyetine Uzanan Bir Hayat

1 /11 Hürrem Sultan'ın Hayatı















💠 Hürrem Sultan'ın, bugün Ukrayna sınırları içinde kalan Rogatin bölgesinde doğduğu ve fakir bir Katolik papazının kızı olduğu kabul edilir. Asıl adının Alexandra Lisowska olduğu, genç yaşta Kırım akınları sırasında esir alınarak Osmanlı sarayına getirildiği belirtilir. Sarayda iyi bir eğitim ve terbiye gören Hürrem Sultan, güler yüzlü ve neşeli kişiliğinden dolayı "Hürrem" adıyla anılmıştır.

💠 Hürrem Sultan, Kanûnî Sultan Süleyman'dan birçok çocuk sahibi olmuş; Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Selim, Şehzade Bayezid ve Şehzade Cihangir'i dünyaya getirmiştir.

💠 Hürrem Sultan'ın en önemli siyasi mücadelesi, kendi oğullarından birinin padişah olmasını sağlamaya yönelikti. Bu dönemde en büyük rakip, halk ve askerler tarafından sevilen Şehzade Mustafa'ydı. Hürrem Sultan'ın, Mustafa'ya karşı olan devlet adamlarının etkisizleştirilmesinde ve Mustafa'nın Manisa'dan Amasya'ya gönderilmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca kızı Mihrimah Sultan'ın Rüstem Paşa ile evlenmesini sağlamış ve Rüstem Paşa'nın sadrazam olmasında etkili olmuştur.