Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

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1943 TOSYA-LADİK DEPREMİ

🔸 26 Kasım 1943'te Samsun ve Kastamonu, yıkıcı bir güne uyandı. Ladik ilçesi yakınlarında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 7,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ladik depreminde 4 bin 16 insan hayatını yitirdi, 4 bin 471 kişi yaralandı, 23 bin 785 ev yıkıldı ve 40 bin civarı bina hasarlı olarak kayda geçti.

🔸 Büyük sarsıntıdan Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat da etkilendi. Anadolu Fay Hattı üzerinde çok etkili olan depremde; Erbaa, Gümüşhacıköy, Kargı, Ladik, Tosya ve Vezirköprü ilçe merkezleri neredeyse tamamen yıkıldı, köyler yok oldu.