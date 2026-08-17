Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler
Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları üzerinde yer alan ülkemiz, tarih boyunca büyük ve yıkıcı depremlere sahne oldu. Yirminci yüzyıldan günümüze kadar Türkiye coğrafyası çeşitli dönemlerde 6 ve üzeri büyüklükte çok sayıda deprem ile sarsıldı. Büyük Erzincan depremi, Van, İzmir depremleri ve son olarak "asrın felaketi" olarak yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Sizler için Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremleri araştırdık...
1912 TEKİRDAĞ DEPREMİ
🔸 1912 "Mürefte" depremi olarak bilinen 9 Ağustos 1912'de Tekirdağ'ın Mürefte beldesinde gece saat üç sularında meydana gelen deprem 7,3 büyüklüğündeydi. Depremde 216 kişi yaşamını yitirdi, 466 kişi yaralandı ve 450 bina hasar gördü.
🔸 Balkan Savaşı'nın yaşandığı döneme denk gelen bu afet sonucunda savaşa hazırlanan askeri birlikler, kışlalar, ikmal depoları ve köprüler zarar gördü. Yıkım ve kayıplar nedeniyle Ekim ayında savaşa giden askerler uzun süre yiyeceksiz kaldı.
1939 BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ
🔸 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. Büyüklüğü nedeniyle dünyanın sayılı mega depremleri arasında gösterilen afet, yaklaşık olarak 50 saniye sürdü.
🔸 Yaşanan yıkıcı afette resmi rakamlara göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi ise yaralandı. 116 bin 720 binanın tamamen yıkıldığı depremde ölüm oranlarının yüksek olmasının ana sebepleri zorlu kış şartları, yardımların ve arama-kurtarma faaliyetlerinin güç koşullar altında yürütülmesi şeklinde sıralandı.
↪ Erzincan depremi, Anadolu'da meydana gelen en büyük üçüncü depremdir.
1942 TOKAT - ERBAA - NİKSAR DEPREMİ
🔸Takvimler 20 Aralık 1942'yi gösterdiğinde saat tam 17.00'de Tokat'ta 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe tesadüf eden deprem, 30 saniye sürerken 3 bin can kaybına yol açtı.
🔸 Dönemin Tokat Valisi İzzettin Çağpar, depremin etkilediği Niksar ve Merkez Üssü Erbaa'dan hiçbir haber alamadı. Cağpar, depremin ardından verdiği mülakatta deprem anını şöyle anlattı:
"Deprem saat 17.00'de oldu. 30 saniye sürdü ve ufki istikametten geldi. Niksar ve Erbaa'dan hiçbir haber alınmayınca jandarma komutanını Niksar'a yolladım. Ben de yanıma bir operatör alarak Erbaa'ya hareket ettim. Kasabaya yaklaşırken yeni bir bina olan Boğma (Niksar-Gözpınar) karakolunun tamamıyla yıkıldığını ve iyi bir tesadüfle jandarmaların kurtulmuş olduklarını gördüm. Depremin dehşetini Erbaa'da anladım. Erbaa yakınındaki Aladon (Aladun - Yeni Mahalle) ve Tepekışla köyleri tamamıyla yıkılmıştı, yer yer yangınlar çıkmıştı. Tarla içlerinden Erbaa'ya geçtik. 16 yangın kasabayı sarmıştı. Ev namına bir şey kalmamıştı."
1943 TOSYA-LADİK DEPREMİ
🔸 26 Kasım 1943'te Samsun ve Kastamonu, yıkıcı bir güne uyandı. Ladik ilçesi yakınlarında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 7,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ladik depreminde 4 bin 16 insan hayatını yitirdi, 4 bin 471 kişi yaralandı, 23 bin 785 ev yıkıldı ve 40 bin civarı bina hasarlı olarak kayda geçti.
🔸 Büyük sarsıntıdan Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat da etkilendi. Anadolu Fay Hattı üzerinde çok etkili olan depremde; Erbaa, Gümüşhacıköy, Kargı, Ladik, Tosya ve Vezirköprü ilçe merkezleri neredeyse tamamen yıkıldı, köyler yok oldu.
1944 BOLU - GEREDE DEPREMİ
🔸 1 Şubat 1944 tarihinde saat 05.22'yi gösterdiğinde Bolu-Gerede'de 7,3 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem meydana geldi. Ilgaz'dan Abant'a kadar 200 kilometrelik uzunlukta ve 25 kilometre genişlikteki alanda bulunan köyler ve yerleşim bölgeleri yerle bir oldu.
🔸 Ankara, Bolu, Zonguldak, Çankırı ve İzmit başta olmak üzere 21 vilayette hissedilen deprem sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 2 Şubat'ta saat 06.24'de ikinci bir deprem yaşandı ve bu afet de Bolu'da oldukça ağır hasara neden oldu.