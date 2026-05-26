Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman başlar
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar ve nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nın en önemli ibadetleri arasında yer alan Teşrik tekbirleri kaç gün sürer, unutulursa ne yapılır? İşte Diyanet bilgileri doğrultusunda Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve kazası hakkında merak edilen tüm detaylar...
◾ Sözlük anlamı "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" olan teşrik, zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.
Zihicce
◾ Hicri takvime göre Zilhicce, yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı bir aydır.
Kur'ân-ı Kerim'de teşrik kelimesi geçiyor mu?
🔶 Kur'ân-ı Kerim'de teşrik kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrik günlerine delalet eden ayetler yer almaktadır.
(Bakara Suresi, 198-203. Ayetler; Hac Suresi 22/27-37. Ayetler)
Bakara Suresi - 198-199 . Ayet Tefsiri
◼ Câhiliye devrinde, barış dönemi sayıldığı için "haram aylar" diye anılan hac mevsimi (zilkade, zilhicce, muharrem ayları) aynı zamanda bir ticaret mevsimiydi; fakat müslümanlar günah olacağı kaygısıyla ihrama girdikten sonra alışverişle meşgul olmuyorlardı. İşte "Rabbinizden bir lutuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur" buyurularak müslümanların böyle bir endişeye kapılmalarının gereksiz olduğu, meşruiyet çerçevesinde ihramlı iken de ticaret yapıp Allah'ın lutfundan yararlanabilecekleri bildirilmektedir.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
Hac Suresi 22/27-37. Ayetler
◾ İnkâr edenlere, insanları Allah yolundan ve -yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için (ibadet yeri) yaptığımız- Mescid-i Harâm'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız.
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? işte teşrik tekbiri okunuşu
◾ Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.