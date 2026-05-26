Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman başlar

Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman başlar

Yayınlanma Tarihi: 26.05.2026 09:36

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar ve nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nın en önemli ibadetleri arasında yer alan Teşrik tekbirleri kaç gün sürer, unutulursa ne yapılır? İşte Diyanet bilgileri doğrultusunda Teşrik tekbiri okunuşu, anlamı ve kazası hakkında merak edilen tüm detaylar...

1/10
Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman başlar

◾ Sözlük anlamı "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" olan teşrik, zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

Zihicce

◾ Hicri takvime göre Zilhicce, yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı bir aydır.

2/10
Teşrik tekbiri nasıl getirilir
Teşrik tekbiri nasıl getirilir

Kur'ân-ı Kerim'de teşrik kelimesi geçiyor mu?

🔶 Kur'ân-ı Kerim'de teşrik kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrik günlerine delalet eden ayetler yer almaktadır.

(Bakara Suresi, 198-203. Ayetler; Hac Suresi 22/27-37. Ayetler)

Bakara Suresi - 198-199 . Ayet Tefsiri

◼ Câhiliye devrinde, barış dönemi sayıldığı için "haram aylar" diye anılan hac mevsimi (zilkade, zilhicce, muharrem ayları) aynı zamanda bir ticaret mevsimiydi; fakat müslümanlar günah olacağı kaygısıyla ihrama girdikten sonra alışverişle meşgul olmuyorlardı. İşte "Rabbinizden bir lutuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur" buyurularak müslümanların böyle bir endişeye kapılmalarının gereksiz olduğu, meşruiyet çerçevesinde ihramlı iken de ticaret yapıp Allah'ın lutfundan yararlanabilecekleri bildirilmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

3/10
Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı
Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı

Hac Suresi 22/27-37. Ayetler

◾ İnkâr edenlere, insanları Allah yolundan ve -yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için (ibadet yeri) yaptığımız- Mescid-i Harâm'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız.

Hac Suresi tefsirin devamını okumak için tıklayın

4/10
Teşrik tekbirleri ne zaman biter
Teşrik tekbirleri ne zaman biter

Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? işte teşrik tekbiri okunuşu

◾ Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.

Nafile namaz nedir, nasıl kılınır?

5/10
Teşrik tekbiri unutulursa ne olur
Teşrik tekbiri unutulursa ne olur

Teşrik tekbiri anlamı

◾ Teşrik tekbiri manası:

Teşrik tekbiri; "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur" anlamına gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kur’an-ı Kerim’den 11 dua

Kur'an-ı Kerim'den 11 dua

Bayrama hazırlık: Arefe

Bayrama hazırlık: Arefe

Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Arife günü zikir ve duaları

Arife günü zikir ve duaları

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar