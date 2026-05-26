Müminler için birleşme, sevinç ve merhamet vesilesi olan bayramların bir önceki günü arefe yahut arife günü olarak bilinir. Ramazan ayında kuşların dahi oruç tuttuğu gün olarak vasfedilen arife gününde Müslümanlar dua ve zikirlerle Allah Teala'ya yönelirler. Kurban Bayramı arefesinde, arife gününde okunması gereken dua ve zikirleri araştırdık. İşte, Arife günü zikir ve duaları...
🔸 En güzel isimler anlamına gelen Esma-i Hüsna, Allah Teala'nın isimleri için kullanılan bir kavramdır. Mübarek gün ve gecelerde Müslümanlar Allah'ın (CC) isimleri ile Rablerine yönelirler.
🔸 Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)'dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan, eşi ve benzeri olmayan, bütün övgülere layık olan yüce Rabbimizin en kapsamlı özel adıdır.
🔸 Hak Teala her türlü nakıslıktan beridir. Bunu belirtmek için zamanla ortaya bazı zikirler atılmıştır. Sübhanallah ifadesi Allah'ın (CC) tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelir ve namaz tesbihatında dahi bulunur.
🔸 Sahabe ve tabiin nesilleri tarafından zikir maksadıyla kullanılmıştır.Resulullah (SAV) buyurdu:"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."
(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)
🔸İslam kavimler eliyle yayıldıkça, Hak Teala'yı anmak isteyen Müslümanlar farklı biçimlerde zikirler ile bu yolu benimsemişlerdir.
🔸 Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi" ifadesi Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde geçer. Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksadıyla kullanılır. "Allah'ı hamd ile tesbih ederim"
(Buhârî, Deavât 65)
🔸 Efendimiz (SAV) bu zikir hakkında,
"Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir" buyurur.
(Tirmizî, Daavât 57)
➡ Bazı zikirler o denli yaygınlaşır ki farklı ifadelerle anılırlar. Havkale olarak bilinen bu ifade de kuvvetli zikirlerdendir.
🔸 "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir" manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.
🔸 Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.
🔸 Resulullah (SAV) buyurdu:
"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."
(Müslim, Zikir 32 / Tirmizî, Daavât 128)
🔸 "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Subhanallah, Elhamdulillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.