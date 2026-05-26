Arife günü zikir ve duaları

🔸 Hak Teala her türlü nakıslıktan beridir. Bunu belirtmek için zamanla ortaya bazı zikirler atılmıştır. Sübhanallah ifadesi Allah'ın (CC) tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelir ve namaz tesbihatında dahi bulunur.

🔸 Sahabe ve tabiin nesilleri tarafından zikir maksadıyla kullanılmıştır.Resulullah (SAV) buyurdu:"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)