Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik
Dünya çapında ses getiren Global Sumud Filosu, Bahar misyonı çerçevesinde 12 Nisan tarihinde İspanya'nın Barcelona limanından hareket etti. 26 Nisan tarihinde Sicilya'da altmış beş gemiye ulaşan filo 29 Nisan tarihinde ise Yunanistan kara sularının sınırında siyonistler tarafından ablukaya alındı. Bir gün sonra filoya açık deniz ilkelerine tabi bir noktada, Girit Adası'nda saldıran siyonistler uluslararası hukuku yok saydı. Global Sumud Filosu'nda bulunan Yasir Cebeci yaşadıklarını Fikriyat için anlattı.
🔹Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Yunanistan karasularının dibinde siyonist saldırıya uğradı. Filoda bulunan aktivist Yasir Cebeci ile yaşadıklarını konuştuk. Önemli olanın filonun yürüyüşü olduğunu vurgulayan Cebeci, "İsrail'in tüm saldırılarına rağmen, uluslararası sulardaki tacizlerine rağmen; dronla, helikopterle ve zodyak botlarıyla filonun geri kalanı bıkmadan, usanmadan yolculuğuna devam ediyor. Çünkü iradesini, gücünü Filistin halkından, Filistin'in direnişinden alıyor. Özgür Filistin oluncaya kadar, soykırım Gazze'de duruncaya kadar bu yürüyüş devam edecek." dedi.
🔹Filonun gidişatı hakkında da konuşan Cebeci, "Filo şu an Girit açıklarında, Yunan karasularına yakın, Yunan karasuları içerisinde, karaya 2 mil mesafede demir attı. Filonun hepsi burada buluştu. Hava şartlarından dolayı durduk. Denizde yoğun dalga ve fırtına var. Dolayısıyla bu dalgada burada 3 ila 4 gün kalacağımız söz konusu. Net olmamakla birlikte hava şartlarına göre değişecek." ifadesinde bulundu.
https://www.instagram.com/p/DXy3lK9DwLv/
🔹Filonun büyük bir gerçeklik çerçevesinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Yasir Cebeci, "Yolculuk başından beri planlı bir şekilde ilerliyor. Yani romantik duygularla "Hadi gidelim." ve "Kervan yolda dizilir." mantığıyla değil. Her şey hesaplanıyor. Kara ekibi, deniz misyonu... Filonun geniş bir çalışma alanı var. Şu andaki kaptanların, uzmanların öngörüsüne göre karada ve burada sakin bir yerde kalmamız gerekiyor." dedi.
🔹Moral olarak iyi olduklarını belirten aktivist, bu durumun daha da güçlenmelerine sebep olduğunu belirtti:
"İyiyiz. Motivasyonlarımızda herhangi bir düşüş yok. Geriye kalan ekiple buluştuk. Daha da güçlendik, daha da iyi hissediyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ve diğer... Yunanistan ve diğer bölgelerden, Türkiye'den de filoya katılacak diğer ekiplerle beraber daha da güçlü bir şekilde Gazze yoluna dümenini çevireceğiz inşallah."
Global Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Yasir Cebeci, Fikriyat'a konuştu:— Fikriyat (@fikriyatcom) May 1, 2026
🔹Yasir Cebeci filo özelinde bireysellikten toplumsallığa uzanan bir çizgide bulunduklarını belirttiği gibi asıl meselenin her zaman Filistin olduğunu vurguladı:
"Herkes üzerine düşeni yapıyor. İsrail vahşi ideolojisiyle terörizmini sürdürüyor. İnsanlığa kafa tutuyor âdeta. Dolayısıyla burada da filoda bulunan vicdan sahipleri de üzerine düşeni yapıyor. İnsanlığın sesini, Filistin'in sesini, mazlum coğrafyaların sesini, Doğu Türkistan'ın sesini; soykırıma uğrayan, yaşam hakkı elinden alınmış bütün mazlum coğrafyaların sesini dünyaya duyurmak için yoluna devam ediyor. Ve vicdan sahibi, karada olan, farklı ülkelerde, farklı dünyalarda, farklı dinlerdeki, duygulardaki ve düşüncelerdeki insanlarla beraber biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Vazifemize odaklanıyoruz."
🔹Küresel Sumud Filosu sadece bir yardım konvoyu değil. Daha önce yaşadığı tecrübelerden ders çıkaran bir umut işçisi. Cebeci yolculuğun devamlılığı hakkında sorduğumuz soruya şöyle cevap verdi:
"Bu yolculuk Gazze'deki abluka kırılıncaya kadar, Filistin'deki soykırım duruncaya kadar devam edecek. Denizlerin sahibi İsrail değildir. İsrail'in bulunduğu topraklarda da herhangi bir sahip hakkı yoktur. İşgal topraklarında yaşayan bir terör devletidir. İnsanların yaşam haklarını elinden aldığı gibi, topraklarını da 1940'lardan itibaren işgal ederek vahşice orada bir hegemonya kurmaya çalışmaktadır. Dünya bunun farkında. Vicdan sahibi insanlar bunun farkında. Dolayısıyla durmak yok. Biz yolumuza devam edeceğiz."
🔹Sumud Filosu'nun sadece bir deniz yolculuğunu olmadığını dile getiren Cebeci, "Kara misyonumuz da var bildiğiniz üzere. Karadan ve denizden bütün imkânları zorlayarak, dünyadaki vicdan sahibi insanlarla bir araya gelerek şiddetsiz eylemimize devam edeceğiz." cümleleri ile küresel vicdanın gösterdiği çabaya dikkat çekti.
🔹Siyonistler tarafından ağır şekilde suçlanan filonun suçu ise insani yardım malzemeleri taşımak. Yasir Cebeci bu hususa dair şu cümleleri kurdu:
"Bu filo içerisinde insani yardım malzemesi taşıyor. Yani çocukların, bebeklerin, hastaların, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına göre malzemeler taşıyor ve bu filonun içerisinde bulunan her farklı gruptan, dinden, dilden, dünyadan, meslekten insanlar var. Eğitimciler var, doktorlar var, hukukçular var. Elinde bırakın silahı, kalem dahi almayan, herhangi bir tırnak çakısı dahi bulundurmayan bir yolcu filosu bu. Dolayısıyla dünyanın en donanımlı askerlerine karşı herhangi bir savunmayı düşünmeyen, tamamen teslim olmak üzere yakalandığında bir duruşu var. Dolayısıyla uluslararası sularda korsanlık yapan İsrail'e "dur" demek dünyanın, bütün yetkililerin, bütün sivil toplumun ve bütün halkın vazifesidir."