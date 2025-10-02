Bugün
Sumud filosundaki gemiler

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 13:16

Gazze'ye yola çıktı 44 gemi, kocaman bir Global Sumud Filosu. Yüreklerinde, akıllarında yalnızca Gazze var. Oradaki masum insanlar ve onlara ulaştırılmak istenen yardım malzemeleri... Su, gıda, tıbbi araçlar tüm bunlardan mahrum bırakılan Gazze'deki kardeşlerimize 2023 yılının 7 Ekim tarihinden beri uygulanan alenen bir soykırım var. İşte, cesur yürekler bunun için, bu soykırıma dur demek ve Gazze'deki kardeşlerimize "buradayız" demek için bir misyonu tamamlıyorlar. Peki, Sumud filosunda hangi gemiler var?

1/10

🔹 44 tekneyle oluşturulan Global Sumud Filosu'na, 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece katil ve işgalci İsrail tarafından saldırılar düzenlenmeye başlandı. Oysa yalnızca insani yardım taşıyan bu teknedeki cesur yüreklerin akıllarında yalnızca Gazze'deki insanlığa bilhassa çocuklara ulaşmak ve onlara yardım etmek vardı.

2/10

*Mikeno Teknesi

🔹 Katil İsrail, nasıl Gazze'ye saldırırken hiçbir şekilde hukuk gözetmiyorsa, "insani yardım malzemesi taşıyan teknelere" de saldırırken gözünü kırpmadı. Bir tekne vardı ki geceden sabaha kadar İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden filodan ayrılıp Gazze karasularına girmeyi başaran, Mikeno...

🔹 Ancak bir süredir demirli olarak kalan tekneden saat 10'u geçerken İsrail saldırdı haberleri geldi. Gazze'ye yalnızca 14 kilometresi kalmıştı, belki de Gazze kıyısında bekleyen binlerce masum görmüştü Mikeno'nun gölgesini...

3/10

*Ahed Tamimi Teknesi

🔹 Ahed Tamimi isimli tekne 2 Ekim 12.24 itibariyle seyir durumunda olduğu Global Sumud Filosu'nun canlı takip edildiği sitede görülüyor. Belki de Mikeno'dan sonra Gazze karasularına ikinci ulaşan tekne olacak.

4/10

*Alma Teknesi

🔹 Dün gece yani 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece başlayan saldırıların ilk yapıldığı tekne, Alma teknesi olmuştu. Alma teknesinde diğer teknelerde olduğu pek çok aktivist bulunuyordu. Ama bilhassa Alma'nın evvela hedef alınmasının bu teknede bulunan aktivistler olduğu işaret ediliyor.

5/10

*Vangelis pissiaas Teknesi

🔹 Her ülkeden, her dilden ve her dinden vatandaşın olduğu bu filo, her şeye rağmen her türlü zorluğa ve baskıya rağmen ilerlemeye ve Gazze'ye ulaşmaya çalışıyor. Vangelis pissiaas teknesi ise Gazze'ye yakın olanlardan biri. Hemen yanında Catalina teknesi bulunuyor. Yine hemen çok yakınında bulunan Grande Blu isimli tekne katil İsrail tarafından durdurulmuş durumda.

