Sumud filosundaki gemiler

*Mikeno Teknesi

🔹 Katil İsrail, nasıl Gazze'ye saldırırken hiçbir şekilde hukuk gözetmiyorsa, "insani yardım malzemesi taşıyan teknelere" de saldırırken gözünü kırpmadı. Bir tekne vardı ki geceden sabaha kadar İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden filodan ayrılıp Gazze karasularına girmeyi başaran, Mikeno...

🔹 Ancak bir süredir demirli olarak kalan tekneden saat 10'u geçerken İsrail saldırdı haberleri geldi. Gazze'ye yalnızca 14 kilometresi kalmıştı, belki de Gazze kıyısında bekleyen binlerce masum görmüştü Mikeno'nun gölgesini...