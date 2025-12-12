Osmanlı padişahlarının türbeleri

4 /18













◾ Kardeşlerine nazaran askeri ve devletin imkanları bakımından zayıf durumda olmasına rağmen zekası, azmi ve diplomatik kabiliyeti ile tahta tek başına çıkmaya muvaffak olan Çelebi Mehmed, "Fetret Devri"ni bitiren padişah idi.

◾ Bursa'da bir mahalleye de adını veren "Yeşil Türbe"ye defnedilen Çelebi Mehmed, toplam yirmi dört savaşta bulunmuş, 1421 yılında Edirne'de avda iken vefat etmişti.

OSMANLI DEVLETİ'NİN İKİNCİ KURUCUSU