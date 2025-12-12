Osmanlı padişahlarının türbeleri
Altı asır boyunca geniş bir coğrafyayı yöneten Osmanlı Devleti'nde otuz altı padişah hüküm sürmüştü. Osmanlı Hanedanı padişahları çeşitli türbelere defnedilmişti. İlk altı padişah Bursa'ya defnedilirken, 29 padişah İstanbul'daki muhtelif mekanlara defnedilmişti. Son Osmanlı padişahı VI. Mehmed ise Şam'da bulunan Süleymaniye Külliyesi'nde medfun. Osmanlı padişahlarının türbelerini araştırdık.
◾ Kuruluş Devri'nin öncüleri Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin kabirleri eskiden "Gümüşlü Kümbet" günümüzde Tophane olarak bilinen bölgede bulunmakta.
◾ 1855 yılında gerçekleşen büyük depremde yıkılan türbeler, 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından tekrar inşa ettirilmişti. Türbeler Bursa'da en çok ziyaret edilen mekanların başında gelmekte.
◾ Osmanlıları bir cihan devleti haline getiren Sultan I. Murad Hüdavendigar, I. Kosova Savaşı'nın ardından savaş meydanını gezerken Sırp askeri Miloş Obiliç tarafından şehit edilmişti.
◾ Osmanlı'nın şehit sultanı I. Murad'ın organları Kosova'ya defnedildi. Vücudu ise Bursa Çekirge'de yaptırılan türbesine defnedilmişti.
◾ I. Kosova Savaşı'nda babasının şehadeti üzerine tahta çıkan ve hızlı fetihlerinden dolayı Yıldırım lakabı ile anılan I. Bayezid, Timur ile girdiği mücadele sonundaki esareti esnasında vefat etmişti.
◾ 1403'deki vefatı sonrasında evvela Akşehir'de Seydi Mahmut Hayrani'nin türbesine defnedilmişti. İki ayrı rivayete göre Musa Çelebi yahut Mehmet Çelebi, Yıldırım'ın naaşını alıp Bursa'ya defnetmişti.
◾ Kardeşlerine nazaran askeri ve devletin imkanları bakımından zayıf durumda olmasına rağmen zekası, azmi ve diplomatik kabiliyeti ile tahta tek başına çıkmaya muvaffak olan Çelebi Mehmed, "Fetret Devri"ni bitiren padişah idi.
◾ Bursa'da bir mahalleye de adını veren "Yeşil Türbe"ye defnedilen Çelebi Mehmed, toplam yirmi dört savaşta bulunmuş, 1421 yılında Edirne'de avda iken vefat etmişti.
◾ Ebu'l Hayrat lakabı ve Muradi mahlası ile tanınan Sultan II. Murad, Osmanlıların tekrar fatih olmasını sağladığı gibi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed'in babası idi.
◾ 1451 yılında vefat eden II. Murad, vasiyeti üzerine Bursa'nın daha sonradan Muradiye olarak anılacak olan bölgesinde bulunan Şehzade Alaaddin Türbesi'nin yanına defnedildi.