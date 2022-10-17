İlk şehit padişah: I. Murad
Osmanlı'nın kurucu padişahlarından biri olan Sultan I. Murad fetihlerle Osmanlı'nın ilerleyişini ve kalıcılığını sağlayan önemli hamlelerde bulundu. Aynı zamanda Osmanoğullarının tahtta iken şehit olan ilk sultanı olan Murad Hüdavendigar, Osmanlıların batı yönündeki ilerlemeciliğinin de simgesi haline geldi. Sizler için bir devlet teşkilatı kurmanın ve büyütmenin tüm zorlukları ile mücadele eden Sultan Murad'ın hayatını araştırdık.
Giriş Tarihi: 17.10.2022
09:54
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
13:40
Doğumu
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Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı olan I. Murad, 1326 yılında doğdu. Bu tarih aynı zamanda Osman Bey'in vefat ettiği ve Bursa'nın fethedildiği tarihti. Babası Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi, annesi Yarhisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer Hatun idi.
🔷 Osmanlı sultanları yaşadıkları dönemde ve daha sonra tarihçiler tarafından çeşitli unvanlarla anılır. I. Murad
" sıfatlarıyla anıldı. bey, han, hüdâvendigâr, padişah, sultanü's-selatin, melikü'l-müluk"
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Sırp ve Bulgarlar tarafından olarak anılırken, "Tsar" yani büyük emir Ceneviz kaynaklarında yani "dominus armiratorum Turchie" "Türkiye'nin egemen koruyucusu" olarak bilindi.
Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi doğru mu?
Hudâvendigâr
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gibi manalara gelen bu ifade Padişah I. Murad ile özdeşleşti. "Hakim, hükümdar, efendi, bey"
🔷 Bu unvan
Yıldırım Bayezid ve Yavuz Sultan Selim için de kullanıldı. Ancak Sancak tahrir defterlerinde I. Murad için kullanıldığı görülür.
🔎 Tahrir defterleri nedir?
Osmanlı maliye teşkilatı içerisinde vergilerin tespiti için yapılan sayımların kaydedildiği defterlerdir.
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Osmanlı'da padişah çocukları devlet işlerinde tecrübe kazanması için bir sancağa gönderilirdi. I. Murad ise babası tarafından Bursa Bey sancağında görevlendirildi.
🔷 Geleceğin padişahlarını eğitmesi için görevlendirilen lalalar, Osmanlı Devleti'nin asırlar süren varlığının önemli bir parçası idi.
I. Murad'ın eğitimi ve yetişmesiyle küçüklüğünden beri ilgilenen Lala Şahin, şehzade ile birlikte Bursa'ya gitti.
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Kardeşi Süleyman
🔷 I. Murad'ın beş kardeşi vardı. Tarihe geçen en önemli kardeşi aynı anneden kardeşi olan Süleyman Bey idi. Balkanlar üzerine önemli seferler düzenleyen kardeşi, tarihe
Rumeli fatihi olarak geçecek kadar etkili bir isimdi.
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Orhan Bey'in büyük oğlu olan Süleyman Paşa, Gelibolu Yarımadası'na çıkarak ilk fetih hareketini başlatan şehzadedir. Edirne'ye ayak basan ilk Osmanlı Beyi, Orhan Bey'in çok sevdiği ve beyliğin kendisinden sonraki reisi olarak düşündüğü kişiydi.
🔷 I. Murad kardeşi Süleyman'ın vefatı üzerine Lala Şahin ile birlikte emrindeki bir kuvvetle Rumeli'ye görevlendirildi. Burada
padişah olacağı 1362 yılına kadar gaza faaliyetlerinde bulundu.
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Edirne'nin fethi
🔷 Lala Şahin'in yanı sıra Balkanlar'da adları bugün dahi anılan
Evrenos Bey ve Hacı İlbey gibi uç beyleri de I. Murad ile birlikteydi. I. Murad İstanbul ile Edirne'nin bağlantısını kesmek için gerçekleştirdiği seferlerde iki şehir arasındaki başlıca kaleler olan Bantoz, Çorlu, Lüleburgaz ve Babaeski'yi ele geçirdi. Dimetoka Kalesi'ni de zapt eden I. Murad, Edirne'yi her türlü yardımdan soyutlayarak fethe hazır hale getirdi.
🔷 Sultan, 1364 yılında Edirne üzerine yürüdü ve
fetih harekâtında başarılı oldu. Edirne halkı kuşatmaya dayanamarak şehri teslim etmek zorunda kaldı. Sultan Murad ordusuyla Kum Kalesi kapısından şehre girerek fethi ilan etti.
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