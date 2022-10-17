İlk şehit padişah: I. Murad

Kardeşi Süleyman

🔷 I. Murad'ın beş kardeşi vardı. Tarihe geçen en önemli kardeşi aynı anneden kardeşi olan Süleyman Bey idi. Balkanlar üzerine önemli seferler düzenleyen kardeşi, tarihe Rumeli fatihi olarak geçecek kadar etkili bir isimdi.

🔷 Orhan Bey'in büyük oğlu olan Süleyman Paşa, Gelibolu Yarımadası'na çıkarak ilk fetih hareketini başlatan şehzadedir. Edirne'ye ayak basan ilk Osmanlı Beyi, Orhan Bey'in çok sevdiği ve beyliğin kendisinden sonraki reisi olarak düşündüğü kişiydi.

🔷 I. Murad kardeşi Süleyman'ın vefatı üzerine Lala Şahin ile birlikte emrindeki bir kuvvetle Rumeli'ye görevlendirildi. Burada padişah olacağı 1362 yılına kadar gaza faaliyetlerinde bulundu.